Карьер на засыпку

Включение заполненного водой карьера на месте будущего строительства КПО «Дубровка» в Государственный водный реестр пока не повлияло на инвестиционные планы НЭО. Компания по-прежнему планирует построить на этом месте перерабатывающий завод, хотя сроки ввода сдвинулись на начало 2025 года. Эксперты считают, что проект все еще осуществим, но затраты могут оказаться выше первоначально запланированных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В отличие от КПО «Новоселки» (на снимке), территория возможного строительства КПО «Дубровка» до сих пор нуждается в рекультивации

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В отличие от КПО «Новоселки» (на снимке), территория возможного строительства КПО «Дубровка» до сих пор нуждается в рекультивации

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

АО «Невский экологический оператор» (НЭО, региональный петербургский оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами) пока не отказывается от планов строительства комплекса по переработке отходов «Дубровка» в связи с включением обводненного карьера на земельном участке в Государственный водный реестр. Об этом «Ъ-СПб» сообщила генеральный директор НЭО Екатерина Горшкова в кулуарах прошедшего в Санкт-Петербурге X Невского международного экологического конгресса.

«Что касается комплекса по переработке отходов "Дубровка", то все читали новость о том, что его внесли в Государственный водный реестр. Сейчас, соответственно, мы совместно с нашими акционерами будем принимать решения о наших дальнейших действиях. Строить можно и на водных объектах при желании. У нас есть вопросы по поводу внесения данного карьера в список водных объектов. Могу сказать, что вода, которая там присутствует, и те ямы, в которых она есть,— это действительно опасно. Нам говорят про рекреационные зоны, но там невозможно сделать рекреационные зоны, потому что те карьеры, которые разрабатывались, не были рекультивированы. С фирмой, которая проводила добычу песка, в судебном порядке был расторгнут договор, потому что она нарушила порядок разработки карьера и бросила эти ямы в том виде, в котором их оставлять нельзя. Поэтому, с нашей точки зрения, безусловно, их в любом случае нужно приводить в порядок, засыпать, оставлять их в таком состоянии совершенно точно нельзя. С позиций наших проектировщиков и экологических экспертов, которые делали нам заключение, засыпать это место можно и нужно, строительство предусматривается только на подготовленной территории, и, на наш взгляд, здесь возможны варианты. Это, конечно, удлиняет сроки, но пока мы не ставим жирную точку в этой ситуации»,— сказала госпожа Горшкова.

По ее словам, сроки ввода комплекса в эксплуатацию несколько сдвинутся: «Был 2024 год, но с учетом ситуации, наверное, сместимся на начало 2025 года».

Федеральное агентство водных ресурсов в конце февраля внесло обводненный карьер, расположенный на участке будущего строительства КПО «Дубровка», в Государственный водный реестр. В марте проектная документация получила положительное заключение государственной экологической экспертизы.

По мнению руководителя Северо-Западной общественной экологической организации «Зеленый крест» Юрия Шевчука, НЭО придется как минимум скорректировать проектную документацию: «Может быть, построят завод, но полигон строить не будут». По словам эколога, засыпать карьер, который питается подземными водами,— это слишком затратно для проекта.

Член Экспертного совета комитета по экологии Госдумы РФ Наталья Беляева считает, что вероятность строительства КПО «Дубровка» все еще достаточно высока: «Наверное, будут обсуждать новые обстоятельства. Я бы не оценивала это как невозможность вообще. Но, скорее всего, потребуется миллион документов на пересогласование».

Исключить объект из Государственного водного реестра Росводресурсы могут по ходатайству исполнительных органов государственной власти субъекта РФ.

Относительно реализации других проектов строительства КПО в городе и области госпожа Горшкова рассказала, что вторую очередь комплекса «Волхонка» НЭО планирует запустить до конца текущего года. «Пока мы в этом графике идем, дальше будем смотреть»,— добавила она.

По словам руководителя НЭО, проектная документация КПО «Новоселки» в Левашово сейчас проходит государственную экологическую экспертизу. «Понятно, что есть вопросы, касающиеся 6-й подзоны, мы все ждем приказа Министерства природных ресурсов о порядке проведения орнитологического обследования»,— говорит она. Предполагается, что завершится госэкоэкспертиза в конце мая. По словам госпожи Горшковой, из областных проектов КПО «Островский» в Выборгском районе сейчас находится ближе всего к началу строительства: «Сейчас есть экологическая экспертиза, нами заключен договор аренды на данный земельный участок для строительства, уже идет строительная главгосэкспертиза. По законодательству, есть возможность начинать подготовительные работы, которые не сильно влияют на окружающую среду». Госпожа Горшкова уточнила, что подготовительные работы начнутся в течение ближайших двух недель, а затем компания планирует провести конкурсные процедуры на выполнение основного массива строительных работ. Завершить строительство НЭО планирует в 2024 году.

По КПО «Юго-Западный» (бывший «Брандовка») по-прежнему продолжаются начавшиеся в марте этого года дополнительные гидрогеологические исследования, срок сдачи объекта — начало 2025 года.

Вячеслав Калашников