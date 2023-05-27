Канада стала первым финалистом чемпионата мира по хоккею

Хоккейная сборная Канады победила команду Латвии в полуфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0). В финале сборная Канады сыграет с командой, победившей в матче США — Германия.

В составе канадцев шайбы забросили Самюэль Блэ (36-я минута), Джек Куинн (41), Адам Фантилли (49) и Скотт Лотон (60), у латвийцев — Данс Лочмелис (9) и Рудольфс Балцерс (37).

Команда Канады выходит в финал чемпионата мира по хоккею четвертый год подряд. В 2019 и 2022 году канадцы в финале уступили Финляндии. В 2021 году сборная Канады обыграла финскую сборную. В 2020 году чемпионат мира не проводили из-за пандемии COVID-19.

Хоккейные сборные России и Белоруссии в нынешнем году не участвуют в чемпионате мира из-за санкций, введенных Международной федерацией хоккея. Чемпионат мира по хоккею в 2023 году должен был пройти в Санкт-Петербурге, но его перенесли в финляндский Тампере и латвийскую Ригу.

Анастасия Ларина