В Приморье тигр напал на женщину

В Уссурийском городском округе Приморского края тигр напал на женщину в тайге и скрылся. Пострадавшую доставили в больницу, на месте происшествия работают сотрудники охотнадзора, сообщает центр «Амурский тигр». Там подчеркнули, что информация изложена со слов пострадавшей.

Люди на грузовой машине отправились искать пропавшую 27 мая собаку, недалеко от села Раковка, в тайге, они заметили следы крови и примятую траву. Женщина пошла их изучать, а машина отправилась на разворот.

«Сойдя на обочину и пройдя немного по следам, женщина услышала неоднократный предупредительный рев тигра»,— сообщает центр «Амурский тигр». После того как она продолжила движение, тигр напал на нее, поранив плечо, предплечье и кисть.

Предположительно тигр мог быть ранен или защищал свою добычу. Этим может объясняться его поведение. Происшествие расследует охотнадзор.

Амурский тигр, или уссурийский тигр, населяет Дальний Восток России и северо-восточный Китай. Занесен в Красную книгу РФ. Центр «Амурский тигр» создан Русским географическим обществом по инициативе президента Владимира Путина.

Мария Федотова