Морская вода на курортах Краснодарского края прогрелась до +20 градусов

Температура воды в Азовском море у берегов Ейска прогрелась до +20 градусов, сообщает 28 мая Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Морская вода на черноморских курортах Краснодарского края чуть прохладнее: в Геленджике — + 19 градусов, в Анапе и Новороссийске — +18 градусов, в Сочи — +16 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «Интерфаксу», что температура воды на черноморских курортах России прогреется до +22 градусов уже к середине июня. Господин Вильфанд уточнил, что врачи считают комфортной для купанию температуру воды именно +22 и выше.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram