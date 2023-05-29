Диетическое непослушание

После затишья майских праздников у организаторов всего на свете явно включился страх не успеть до лета. Что не успеть? Не важно! Этот деятельный запал не могли сдержать даже новости, в которых взрывы перестали называть «хлопками». Хорошая погода обнажала ноги и плечи светских дам, ароматы сирени и шашлыка кружили головы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Казалось бы, шашлык не возглавляет список светских атрибутов. Тем не менее именно это слово было набрано самым крупным шрифтом в приглашении на ежегодную вечеринку телеграм-канала «Антиглянец». И эта вечеринка точно была одной из основных. Дело происходило в саду музея-усадьбы Шаляпина (этим фактом, разумеется, потом кто-то оскорбился, грозил жалобами в СК). Гостям подавали действительно шашлык, алкомороженое от косметического бренда Darling, развлекали романсами, а на выходе еще и вручали корзинку с набором биодобавок бренда Gold’n Apotheka. Последнее, видимо, чтобы гости могли как-то подлечиться на утро после.

Было людно: мне потребовалось не менее сорока минут, чтобы преодолеть несколько метров от входа до курилки. И тут я с некоторым удивлением поняла, что вечеринка «Антиглянца» больше всего похожа на дни рождения радиостанции «Эхо Москвы». Туда тоже приходили люди разной степени важности, там были друзья и оппоненты, тоже играла какая-то живая музыка, бывал шашлык, на выходе настойчиво дарили подарок, но главное — все со всеми обо всем разговаривали. Вот и тут тоже, только в меньшем, телеграмном масштабе. Впрочем, кроме профессиональных блогеров были Ирина и Борис Зарьковы, Елена и Олег Байбаковы, Снежанна Георгиева, Ольга Карпуть и даже Сати Спивакова — то есть люди, чей вес в обществе является неразменным более или менее с начала светских времен. Думаю, со временем эта вечеринка дорастет до масштабов «Эха». На это намекал и транспарант у входа: «Останется только "Антиглянец"».

Несколькими днями ранее в МОММА на Петровке открылась компактная, но богатая смыслом экспозиция Vis-a-vis под кураторством Алины Пинской. Это не просто выставка, а первый такой проект фонда «Друзья»: представленные работы фонду подарили его друзья из собственных собраний, и в течение двух недель посетители могут делать свои ставки в режиме silent action. По итогу все объекты должны быть распроданы, а Школа филантропии и фонд получить новые возможности продолжать работать. Говорят, к дарителям госпожа Пинская, владелица галереи своего имени, была весьма строга, и некоторые работы были отвергнуты за недостаточную художественную ценность. Среди дарителей и гостей вернисажа были Александр Раппопорт, Евгения Зеленская и Вадим Дымов, Ирина Вольская, Светлана Бондарчук, Ян Яновский, Ирина Баранова, Андрей Малахов, Ксения Собчак, Оксана и Дмитрий Разумовы, Гор Нахапетян. В общем, оставшиеся.

Им же, оставшимся, было адресовано TSUM Fashion Show, которое в этот раз состоялось под открытым небом на двух террасах ЦУМа после примерно годичного перерыва. В условиях, когда многие представленные в универмаге бренды сидят на сухом пайке санкционно допустимых поставок (в пределах €300 закупочной стоимости, если говорить о Евросоюзе), дефиле состояло из 69 образов. И тут были как привычные, так и новые бренды. Гостей поделили между двумя террасами понятным образом: с одной стороны клиенты, с другой — деятели моды и инфлюенсеры. Впрочем, деление оказалось условным: на обеих террасах сидели модные люди. Да и само дефиле доказало, что хороший стайлинг творит чудеса, а итальянские льняные брюки Loro Piana бесподобно сочетаются с топом Nackiye из Турции.

Завершилась неделя круизом Виктории Шеляговой на теплоходе компании Volga Dream. Под звуки духового оркестра мимо других отплывающих шли в золоте (дресс-код touch of gold) Андрей Малахов, Екатерина Варнава, Вадим Расковалов, Александр Раппопорт, Ида Галич и другие золотые резиденты светских хроник. Меню ужина на палубе состояло сплошь из блюд праздника диетического непослушания: оливье, хот-дог, пельмени. Таким же был и весь остальной вечер. Сначала устроили небольшую церемонию вручения наград. Например, в номинации «Стартап года» были представлены Олег Шелягов, зарегистрировавший бренд «Грустно и точка», Виктория Шелягова, построившая мост в Ивановской области, Дмитрий Викулин и его малосольные огурцы, которые он в прошлом году начал рассылать друзьям. Победителей награждали бутылкой «Онегина». Продолжили вечер музыканты кавер-группы «Жулики». Некоторые гости как раз подняли бокалы за намечающуюся победу Эрдогана на выборах.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”