Белгородский губернатор сообщил об обстреле Новой Таволжанки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка. В результате обстрела никто не пострадал, осколки повредили четыре частных дома, газопровод и линию электропередачи. В атаке участвовал беспилотник, отметил он.

«Осколками снарядов в четырех частных жилых домовладениях повреждены фасады, окна, заборы и хозпостройки. БПЛА врезался в автомобиль. Никто не пострадал, но автомобиль посечен»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале.

Село Новая Таволжанка находится в Шебекинском районе Белгородской области, который вчера, 27 мая, согласно данным Вячеслава Гладкова, попал под обстрел 103 раза. Новая Таволжанка подверглась 13 минометным обстрелам.

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Лусине Баласян