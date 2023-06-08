«Рынок аутсорсинга учетных функций в России растет»

О том, почему российские компании, которые раньше с опаской относились к аутсорсингу, начинают признавать его преимущества, какие именно услуги ведения учетных функций наиболее востребованы у отечественного бизнеса и что предлагают СберРешения своим заказчикам для поддержания непрерывности бизнес-процессов, рассказал генеральный директор СберРешений Станислав Нефедов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор компании СберРешения Станислав Нефедов

Фото: Предоставлено СберРешениями Генеральный директор компании СберРешения Станислав Нефедов

Фото: Предоставлено СберРешениями

— Как сегодня обстоит ситуация с запросами на услуги аутсорсинга финансового учета в России?

— Несмотря на то что, по мнению аналитиков, уровень проникновения аутсорсинга в России по сравнению с европейскими странами или США довольно низкий — от 5% до 15%, в 2022 году мы отметили значительный рост спроса и интереса со стороны бизнеса к сервисам ведения учетных функций. Аналитики СберРешений ежедневно фиксируют увеличение поисковых запросов на услуги по аутсорсингу ведения бухгалтерского, налогового, кадрового учета и расчета зарплаты, а спрос на сервисы КЭДО (кадрового электронного документооборота) вообще демонстрируют небывалый скачок.

Это говорит о том, что российские компании, которые традиционно с опаской относились к аутсорсингу, находясь в поисках более эффективных инструментов ведения бизнеса, начинают признавать его преимущества. На первый план выходит фокус на поддержание непрерывности работы: бизнес ищет источники роста через взаимодействие с поставщиками и провайдерами.

— По вашим оценкам, насколько критичными оказались для рынка аутсорсинга уход или приостановка деятельности зарубежных компаний?

— Отток зарубежных компаний из России, которые исторически годами пользовались аутсорсингом, безусловно, отразился на рынке: он сначала немного замер. Такой тренд, к сожалению, есть. Однако на смену зарубежному бизнесу сейчас активно приходят компании из России, которые всерьез задумываются о делегировании определенных бизнес-процессов. И в этом мы видим новые возможности — как для себя, открывая новые ниши, так и для рынка в целом.

Стоит отметить, что в целом запросы отечественного бизнеса, конечно, разнятся по сравнению с иностранным: он еще только в начале пути и только учится доверять такой модели взаимодействия. Мы же, в свою очередь, стараемся фиксировать все потребности, с которыми к нам приходят клиенты, в том числе узконаправленные, формируем для них особые, индивидуальные решения. Здесь важно сохранить баланс, дать время нашим предпринимателям и владельцам бизнеса привыкнуть к делегированию, понять, что его не стоит бояться и что такой процесс может быть эффективным — как полностью, так и на отдельных участках ведения бизнеса.

— С чем связана устойчивость спроса на услуги ведения бухгалтерского и налогового учета, а также расчета зарплат, кадрового учета и делопроизводства?

— Непрерывное и очень стремительное изменение законодательства, автоматизация в проверяющих органах, переход на цифровой формат взаимодействия, увеличение сумм штрафов зачастую отвлекают топ-менеджмент компаний от основной работы. Те, кто работает в белую, не хотят тратить время и деньги на углубление в подобные вопросы и их решение, поэтому все чаще отдают этот фронт на аутсорсинг. Например, восстановление документов, архивация и перевод в электронный формат, массовая подготовка документов в сжатые сроки.

Также многие руководители иностранных компаний перешли в российский бизнес и продолжают использовать в работе уже привычную — проверенную и надежную — модель функционирования.

— Что сегодня для ваших клиентов выходит на первый план, как меняются их предпочтения?

— Безусловно, это наше лидерство в сфере, глубокая экспертиза и профессиональная поддержка. Главный показатель здесь — доверие, это основа, на которой строится все взаимодействие. Клиентам важно не просто передать нам выполнение своих ежедневных рутинных бизнес-операций. Им важно максимально закрыть участок работы и, образно говоря, «забыть» о нем, получить полный цикл взаимодействия со специалистами, в том числе с помощью наших сервисов, которые позволяют защитить и автоматизировать передачу критически значимых данных.

О вопросах поддержания непрерывности бизнеса и IT-безопасности мы начали говорить чаще с началом пандемии, когда вдруг стало нужно обеспечить сотрудникам безопасный удаленный режим работы и перевести управление бизнес-процессами в дистанционный формат без каких-либо потерь и максимально бесшовно.

— Что предлагает ваша компания своим заказчикам для поддержания непрерывности бизнес-процессов?

— На такой запрос мы даем ответ через свой портфель продуктов и сервисов для бизнеса. Облачные решения для ведения учета и сдачи отчетности, безбумажный документооборот, оцифровка документов — все это стремительно развивающиеся, эффективные и удобные бизнес-решения. Мы стараемся закрыть почти любую потребность каждой компании и предоставляем огромный набор услуг: от налогового и юридического консультирования до сервисов по IT и безопасности. Однако наш основной профиль — современный, удобный и технологичный сервис для ведения бухгалтерии бизнеса любого сегмента и отрасли.

Так, для крупного и среднего бизнеса мы предоставляем комплексное ведение бухгалтерского, налогового, кадрового учета, а также расчета заработной платы. Для взаимодействия, коммуникации и обмена документами мы используем собственную разработку — «Мои СберРешения», которая фактически компенсирует отсутствие штатной службы.

Большое внимание мы уделяем разработкам собственного программного обеспечения. Одно из них — сервис DirectPay, который предназначен для расчета заработной платы и, к слову, включен в единый реестр российского ПО. Он делает процесс расчета заработной платы эффективным и оптимизирует внутренние расходы организации любого сегмента. Более 350 компаний в России и Казахстане уже пользуются этим решением. Оно универсально и подойдет как крупным компаниям с большим штатом сотрудников, масштабным объемом и высокой сложностью расчетов, так и организациям в сегменте малого и среднего бизнеса с небольшой численностью персонала.

— А есть в портфеле компании какие-то эксклюзивные или новые продукты?

— Мы активно развиваем сервисы для малого бизнеса. Один из таких продуктов — «Моя бухгалтерия Аутсорсинг». Это комплексное ведение бухгалтерии, зарплаты и кадров для малых и средних компаний. Стоит отметить, что срок перехода компании малого бизнеса или индивидуального предпринимателя на аутсорсинг сведен к минимуму и происходит за счет размещения учетной базы на сервере СберРешений и использования собственных шаблонных решений. Это позволяет предпринимателю за небольшую стоимость быстро передать всю бухгалтерию и кадровые вопросы внешнему провайдеру и быть уверенным что он получит готовую базу, которая не потребует доработок.

Другой наш продукт — «Бухгалтерия для ИП» — представляет собой облачный сервис для самостоятельного ведения бухгалтерии индивидуальными предпринимателями, которые имеют расчетный счет в Сбере. Сервис автоматически формирует отчетность и рассчитывает налоги предпринимателя. Интерес со стороны клиентов растет к нему очень стремительно. Например, по итогам 2022 года мы получили цифру в почти 130 тыс. пользователей.

Ну и, конечно, как я уже отметил ранее: сервис, который мы презентовали в 2023 году,— платформа «Мои СберРешения».

— Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом продукте, какие преимущества он дает заказчикам?

— В первую очередь платформа нужна для удобства работы клиентов, которые обслуживаются у нас на аутсорсинге. Это облачный портал с широкими возможностями как для руководителя, так и для сотрудников клиента. Руководители могут общаться со специалистами СберРешений, оперативно обмениваться документами, отслеживать ход выполнения заявок и отслеживать время, затраченное на решение их вопроса. Для сотрудников клиента доступны заказ справок, просмотр расчетного листка и оформление отпусков.

Наш сервис позволяет сделать процесс взаимодействия с заказчиками еще более понятным, логически выстроенным и прозрачным на всех этапах обслуживания. При этом большое внимание мы уделяем вопросу охраны персональных данных и обмену чувствительно важной, критической информацией. Наша платформа функционирует на самом последнем протоколе авторизации OAuth 2.1, что обеспечивает защищенность, скорость и стабильность ее работы.

— По вашему опыту что поменялось в услугах и сервисах аутсорсинга с точки зрения развития их технологичности?

— В первую очередь соответствие текущим трендам автоматизации рутинной работы. Сейчас то, что годами выполнялось руками, делают роботы и искусственный интеллект. Умные математические модели предсказывают аварии, тренды рынка или предстоящие отчетные события.

По мнению экспертов Gartner, специализирующихся на изучении рынка информационных технологий, более чем 90% крупных компаний мира приходят к необходимости автоматизации рутинных процессов за счет RPA-проектов. Нам же остается следовать трендам, внедрять роботов и сохранять высокий уровень исполнительской экспертизы для их контроля.

Кроме того, мы следим и за трендами перехода рынка на облачные технологии. Как показывает мировая практика, они надежнее, технологичнее, более адаптивны и масштабируемы. Все это позволяет предоставлять нашим клиентам лучший из возможных на сегодняшний день сервис. Внедрение нашего нового портала «Мои СберРешения» — наглядное тому подтверждение.

Список крупнейших групп и компаний в области аутсорсинга учетных функций по итогам 2022 года Выйти из полноэкранного режима Место по итогам 2022 года Группа компаний / компания Местоположение центрального офиса Выручка от услуг аутсорсинга учетных функций за 2022 год(тыс. руб.)* Темпы роста выручки за год (%) Число специалистов за 2022 год (чел.) Тип участника рэнкинга Число компаний в группе 1 «Центр Корпоративных Решений» Москва 4 983 951 20,9 1 626 группа 2 2 СберРешения Москва 2 679 727 7,8 1 226 группа 5 3 «Северсталь - Центр Единого Сервиса» Ярославль 1 876 558 32,5 680 компания 1 4 «Моё дело» Москва 1 213 483 11,3 384 группа 3 5 Unicon Outsourcing Москва 1 182 574 –1,5 346 группа 2 6 «1C-WiseAdvice» Москва 949 300 17,2 375 группа 5 7 «ИАС» Москва 921 579 –12,6 60 группа 4 8 UCMS Group Москва 890 914 33,3 349 группа 5 9 Bellerage Москва 746 370 33,0 79 группа 10 10 SCHNEIDER GROUP Москва 667 572 –8,1 253 группа 5 11 «Юнистафф Пейрол Компани» Москва 552 325 –3,2 218 группа 4 12 «БРИДЖ ГРУПП» Москва 480 862 85,0 164 группа 3 13 «Мариллион» Москва 358 813 29,6 136 компания 1 14 «Консу» Санкт-Петербург 358 279 –9,3 125 группа 2 15 «АБУ бухгалтерские услуги» Москва 349 171 6,2 63 группа 2 16 Acsour Москва 322 741 –8,1 113 группа 3 17 «АВУАР» Челябинск 259 000 67,9 90 группа 9 18 Финансовые и бухгалтерские консультанты (ФБК), группа Москва 243 320 5,7 101 группа 3 19 «Бетерра» Москва 240 281 –11,1 100 компания 1 20 «Созидание и Развитие» Москва 200 868 –31,5 60 группа 2 21 «ГЛАВБУХ АССИСТЕНТ» Москва 185 154 12,1 17 компания 1 22 «АЛЬТХАУС Консалтинг» Москва 166 140 23,5 47 группа 5 23 «НОРД АУТСОРСИНГ» Москва 149 995 32,9 45 группа 3 24 «Яшин и Партнёры» Москва 149 705 –7,3 103 группа 3 25 ADE Professional Solutions Москва 139 656 5,0 48 группа 4 26 «Международная юридическая компания «Эксперт» Симферополь 118 823 49,5 92 группа 2 27 «Аудиторская Группа «Капитал» Екатеринбург 115 775 47,9 70 группа 7 28 Emerging Markets Group Санкт-Петербург 108 100 23,3 26 группа 3 29 «Прайм аудит» Тверь 104 296 47,8 20 группа 5 30 «Интерком-Аудит» Москва 83 319 –10,8 46 группа 14 31 «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» Москва 81 714 23,4 36 группа 3 32 «Ю.Эйч.Уай Эккаунтин» Москва 68 988 –5,8 20 компания 1 33 «Эфикс-Груп» Москва 59 558 24,6 38 компания 1 34 «Премьер-Партнер» Москва 49 392 28,9 20 компания 1 35 «Аутсорсинговые Решения» Москва 47 747 –2,4 20 компания 1 36 «РБК Консалт» Санкт-Петербург 45 307 413,2 15 группа 2 37 «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» Москва 43 056 13,0 16 группа 3 38 «Тонкий и партнеры» Москва 40 993 15,2 11 группа 2 39 «Аудит А» Москва 39 438 12,5 15 группа 2 40 «Бухгалтерские Консультанты Плюс» Москва 38 877 5,2 8 компания 1 41 «АСБ» Санкт-Петербург 38 530 9,7 41 группа 2 42 CBS group Москва 36 434 36,8 20 группа 2 43 «Альта Виа» Москва 34 773 19,7 17 компания 1 44 «Вашконсалтинг» Москва 34 622 –25,5 18 компания 1 45 «БАЛИОТ» Москва 32 969 37,6 16 группа 2 46 «Объединенная Консалтинговая Группа» Санкт-Петербург 30 864 23,6 14 группа 3 47 «Учет и Консалтинг» Ростов-на-Дону 30 144 22,6 19 компания 1 48 «Кроу Аудэкс» Казань 29 531 н.д. 12 группа 3 49 «Русаудит» Москва 29 510 31,7 16 группа 2 50 «АСБ Консалтинг Групп» Москва 28 799 4,0 9 группа 2 51 «Сальдо-аудит» Москва 27 648 –2,1 8 компания 1 52 «ИКС-ИНФО» Москва 26 894 1,1 16 компания 1 53 «Современные бухгалтерские консультации» Москва 25 764 4,6 15 компания 1 54 «Бухгалтерское Бюро Рус» Москва 25 350 3,4 6 компания 1 55 «Технологии Инвестиции Строительство» Санкт-Петербург 24 485 –1,0 7 компания 1 56 Консультационная группа «ТИМ» Санкт-Петербург 21 443 –31,0 12 компания 1 57 «КАБ-ЮСТ» Москва 21 235 — 11 компания 1 58 «ПРАУД баланс» Санкт-Петербург 21 153 –2,9 8 компания 1 59 «Аллент-Аудит» Москва 21 084 702,0 6 компания 1 60 «ПЕРВАЯ ЭКСПЕРТНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ» Пермь 18 967 — 11 компания 1 61 Legal Bridge Москва 17 801 12,3 12 группа 2 62 НВК Санкт-Петербург 15 995 49,9 23 группа 3 63 «Столичная Бухгалтерская Корпорация» Москва 14 700 –16,3 7 компания 1 64 Группа РБ Москва 14 567 –80,5 3 группа 2 65 ЮСТИКОМ Москва 14 057 –9,2 13 компания 1 66 «Сальдо Фаворит» Москва 10 648 6,7 8 компания 1 67 «Учетные центры» Челябинск 10 062 19,6 10 компания 1 68 «АК «Бизнес Навигатор» Москва 8 939 1,2 22 компания 1 69 «Аудиторская группа «2К» Москва 8 911 146,4 6 группа 2 70 «ФОРМУЛА БИЗНЕСА» Москва 8 697 –1,6 3 компания 1 71 «АКГ «Листик и Партнеры» Москва 5 313 –2,8 н.д. группа 8 72 «Ваш СоветникЪ» Краснодар 5 137 –5,4 4 компания 1 73 «Уральский союз» Москва 4 828 3,3 3 группа 2 74 УКЦ «Бизнес-Класс» Москва 4 595 –74,3 3 компания 1 75 «Аудит-Эскорт» Москва 4 560 53,2 2 группа 3 76 «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» Москва 4 236 –37,9 2 группа 3 77 «Консалтинговая Группа «ИРВИКОН» Москва 3 459 75,1 2 компания 1 78 «Штернгофф Аудит» Москва 3 298 37,3 3 компания 1 79 «АудитОнлайн» Москва 2 849 454,3 4 компания 1 80 «Аудиторы Северной Столицы» Санкт-Петербург 2 644 23,4 3 группа 3 Открыть в новом окне *Выручка от услуг регулярного обеспечения и поддержки бизнес-процессов клиента, связанных с бухгалтерским и налоговым учетом, расчетом заработной платы и кадровым учетом, подготовкой бухгалтерской и налоговой отчетности по национальным и международным стандартам, а также сопутствующим аутсорсингу учета работам. Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга. Полная версия таблицы, а также другие материалы и методика рэнкинга доступны на сайте www.raex-rr.com.

Беседовал Сергей Петров