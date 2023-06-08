«Рынок аутсорсинга учетных функций в России растет»

О том, почему российские компании, которые раньше с опаской относились к аутсорсингу, начинают признавать его преимущества, какие именно услуги ведения учетных функций наиболее востребованы у отечественного бизнеса и что предлагают СберРешения своим заказчикам для поддержания непрерывности бизнес-процессов, рассказал генеральный директор СберРешений Станислав Нефедов.
Генеральный директор компании СберРешения Станислав Нефедов
Фото: Предоставлено СберРешениями
— Как сегодня обстоит ситуация с запросами на услуги аутсорсинга финансового учета в России?
— Несмотря на то что, по мнению аналитиков, уровень проникновения аутсорсинга в России по сравнению с европейскими странами или США довольно низкий — от 5% до 15%, в 2022 году мы отметили значительный рост спроса и интереса со стороны бизнеса к сервисам ведения учетных функций. Аналитики СберРешений ежедневно фиксируют увеличение поисковых запросов на услуги по аутсорсингу ведения бухгалтерского, налогового, кадрового учета и расчета зарплаты, а спрос на сервисы КЭДО (кадрового электронного документооборота) вообще демонстрируют небывалый скачок.
Это говорит о том, что российские компании, которые традиционно с опаской относились к аутсорсингу, находясь в поисках более эффективных инструментов ведения бизнеса, начинают признавать его преимущества. На первый план выходит фокус на поддержание непрерывности работы: бизнес ищет источники роста через взаимодействие с поставщиками и провайдерами.
— По вашим оценкам, насколько критичными оказались для рынка аутсорсинга уход или приостановка деятельности зарубежных компаний?
— Отток зарубежных компаний из России, которые исторически годами пользовались аутсорсингом, безусловно, отразился на рынке: он сначала немного замер. Такой тренд, к сожалению, есть. Однако на смену зарубежному бизнесу сейчас активно приходят компании из России, которые всерьез задумываются о делегировании определенных бизнес-процессов. И в этом мы видим новые возможности — как для себя, открывая новые ниши, так и для рынка в целом.
Стоит отметить, что в целом запросы отечественного бизнеса, конечно, разнятся по сравнению с иностранным: он еще только в начале пути и только учится доверять такой модели взаимодействия. Мы же, в свою очередь, стараемся фиксировать все потребности, с которыми к нам приходят клиенты, в том числе узконаправленные, формируем для них особые, индивидуальные решения. Здесь важно сохранить баланс, дать время нашим предпринимателям и владельцам бизнеса привыкнуть к делегированию, понять, что его не стоит бояться и что такой процесс может быть эффективным — как полностью, так и на отдельных участках ведения бизнеса.
— С чем связана устойчивость спроса на услуги ведения бухгалтерского и налогового учета, а также расчета зарплат, кадрового учета и делопроизводства?
— Непрерывное и очень стремительное изменение законодательства, автоматизация в проверяющих органах, переход на цифровой формат взаимодействия, увеличение сумм штрафов зачастую отвлекают топ-менеджмент компаний от основной работы. Те, кто работает в белую, не хотят тратить время и деньги на углубление в подобные вопросы и их решение, поэтому все чаще отдают этот фронт на аутсорсинг. Например, восстановление документов, архивация и перевод в электронный формат, массовая подготовка документов в сжатые сроки.
Также многие руководители иностранных компаний перешли в российский бизнес и продолжают использовать в работе уже привычную — проверенную и надежную — модель функционирования.
— Что сегодня для ваших клиентов выходит на первый план, как меняются их предпочтения?
— Безусловно, это наше лидерство в сфере, глубокая экспертиза и профессиональная поддержка. Главный показатель здесь — доверие, это основа, на которой строится все взаимодействие. Клиентам важно не просто передать нам выполнение своих ежедневных рутинных бизнес-операций. Им важно максимально закрыть участок работы и, образно говоря, «забыть» о нем, получить полный цикл взаимодействия со специалистами, в том числе с помощью наших сервисов, которые позволяют защитить и автоматизировать передачу критически значимых данных.
О вопросах поддержания непрерывности бизнеса и IT-безопасности мы начали говорить чаще с началом пандемии, когда вдруг стало нужно обеспечить сотрудникам безопасный удаленный режим работы и перевести управление бизнес-процессами в дистанционный формат без каких-либо потерь и максимально бесшовно.
— Что предлагает ваша компания своим заказчикам для поддержания непрерывности бизнес-процессов?
— На такой запрос мы даем ответ через свой портфель продуктов и сервисов для бизнеса. Облачные решения для ведения учета и сдачи отчетности, безбумажный документооборот, оцифровка документов — все это стремительно развивающиеся, эффективные и удобные бизнес-решения. Мы стараемся закрыть почти любую потребность каждой компании и предоставляем огромный набор услуг: от налогового и юридического консультирования до сервисов по IT и безопасности. Однако наш основной профиль — современный, удобный и технологичный сервис для ведения бухгалтерии бизнеса любого сегмента и отрасли.
Так, для крупного и среднего бизнеса мы предоставляем комплексное ведение бухгалтерского, налогового, кадрового учета, а также расчета заработной платы. Для взаимодействия, коммуникации и обмена документами мы используем собственную разработку — «Мои СберРешения», которая фактически компенсирует отсутствие штатной службы.
Большое внимание мы уделяем разработкам собственного программного обеспечения. Одно из них — сервис DirectPay, который предназначен для расчета заработной платы и, к слову, включен в единый реестр российского ПО. Он делает процесс расчета заработной платы эффективным и оптимизирует внутренние расходы организации любого сегмента. Более 350 компаний в России и Казахстане уже пользуются этим решением. Оно универсально и подойдет как крупным компаниям с большим штатом сотрудников, масштабным объемом и высокой сложностью расчетов, так и организациям в сегменте малого и среднего бизнеса с небольшой численностью персонала.
— А есть в портфеле компании какие-то эксклюзивные или новые продукты?
— Мы активно развиваем сервисы для малого бизнеса. Один из таких продуктов — «Моя бухгалтерия Аутсорсинг». Это комплексное ведение бухгалтерии, зарплаты и кадров для малых и средних компаний. Стоит отметить, что срок перехода компании малого бизнеса или индивидуального предпринимателя на аутсорсинг сведен к минимуму и происходит за счет размещения учетной базы на сервере СберРешений и использования собственных шаблонных решений. Это позволяет предпринимателю за небольшую стоимость быстро передать всю бухгалтерию и кадровые вопросы внешнему провайдеру и быть уверенным что он получит готовую базу, которая не потребует доработок.
Другой наш продукт — «Бухгалтерия для ИП» — представляет собой облачный сервис для самостоятельного ведения бухгалтерии индивидуальными предпринимателями, которые имеют расчетный счет в Сбере. Сервис автоматически формирует отчетность и рассчитывает налоги предпринимателя. Интерес со стороны клиентов растет к нему очень стремительно. Например, по итогам 2022 года мы получили цифру в почти 130 тыс. пользователей.
Ну и, конечно, как я уже отметил ранее: сервис, который мы презентовали в 2023 году,— платформа «Мои СберРешения».
— Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом продукте, какие преимущества он дает заказчикам?
— В первую очередь платформа нужна для удобства работы клиентов, которые обслуживаются у нас на аутсорсинге. Это облачный портал с широкими возможностями как для руководителя, так и для сотрудников клиента. Руководители могут общаться со специалистами СберРешений, оперативно обмениваться документами, отслеживать ход выполнения заявок и отслеживать время, затраченное на решение их вопроса. Для сотрудников клиента доступны заказ справок, просмотр расчетного листка и оформление отпусков.
Наш сервис позволяет сделать процесс взаимодействия с заказчиками еще более понятным, логически выстроенным и прозрачным на всех этапах обслуживания. При этом большое внимание мы уделяем вопросу охраны персональных данных и обмену чувствительно важной, критической информацией. Наша платформа функционирует на самом последнем протоколе авторизации OAuth 2.1, что обеспечивает защищенность, скорость и стабильность ее работы.
— По вашему опыту что поменялось в услугах и сервисах аутсорсинга с точки зрения развития их технологичности?
— В первую очередь соответствие текущим трендам автоматизации рутинной работы. Сейчас то, что годами выполнялось руками, делают роботы и искусственный интеллект. Умные математические модели предсказывают аварии, тренды рынка или предстоящие отчетные события.
По мнению экспертов Gartner, специализирующихся на изучении рынка информационных технологий, более чем 90% крупных компаний мира приходят к необходимости автоматизации рутинных процессов за счет RPA-проектов. Нам же остается следовать трендам, внедрять роботов и сохранять высокий уровень исполнительской экспертизы для их контроля.
Кроме того, мы следим и за трендами перехода рынка на облачные технологии. Как показывает мировая практика, они надежнее, технологичнее, более адаптивны и масштабируемы. Все это позволяет предоставлять нашим клиентам лучший из возможных на сегодняшний день сервис. Внедрение нашего нового портала «Мои СберРешения» — наглядное тому подтверждение.
Список крупнейших групп и компаний в области аутсорсинга учетных функций по итогам 2022 года
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*Выручка от услуг регулярного обеспечения и поддержки бизнес-процессов клиента, связанных с бухгалтерским и налоговым учетом, расчетом заработной платы и кадровым учетом, подготовкой бухгалтерской и налоговой отчетности по национальным и международным стандартам, а также сопутствующим аутсорсингу учета работам.
Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга. Полная версия таблицы, а также другие материалы и методика рэнкинга доступны на сайте www.raex-rr.com.