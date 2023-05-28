Мессенджерам отключают шифрование

Власти европейских стран задумались над запретом сквозного шифрования в мессенджерах. Большинство государств, входящих в Евросоюз, хотели бы получить доступ к сканированию сообщений пользователей в WhatsApp и других подобных сервисах. Это следует из официального документа Совета ЕС, который оказался в распоряжении издания Wired. Самая жесткая позиция у Испании, которая поддерживает полный запрет шифрования переписки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее комиссар Евросоюза Ильва Йохансон выступила с инициативой сканировать сообщения на платформах крупных техкомпаний на предмет запрещенного контента, однако правозащитники, блогеры и криптографы указали на то, что это может серьезно повлиять на конфиденциальность пользователей.

Единой позиции по этому вопросу пока нет, но даже если изменения произойдут, пользователи смогут перейти на менее массовые, но более защищенные мессенджеры, отметил обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич:

«Прежде чем запретят шифрование, страны ЕС должны договориться между собой. Документ, который публикует Wired, это результаты опроса 20 стран, среди которых как минимум пять негативно относятся к идее сквозного шифрования.

Опять же, Германия — локомотив европейской экономики — явно не согласится на действия, которые предлагают другие члены союза, например, Франция и, в первую очередь, Испания.

Но, к счастью, есть Финляндия, есть Эстония, есть страны, которые считают, что такая мера является одним из базовых нарушений прав человека, и, соответственно, все службы, правоохранительные органы, которые борются, в том числе с детской порнографией, с торговлей людьми, должны получать информацию другим способом.

Кроме того, многие страны в Европе, понимая актуальность этой проблемы, не хотят быть примером международного опыта, к которому с удовольствием прибегают авторитарные власти, замечая, что не это они придумали, а тот самый продвинутый и открытый свободе слова островок под названием "Европа".

На данный момент такие расследования в основном включают в себя размещение прослушки на телефон абонента, то есть, условно говоря, если на вашем телефоне установят специальные ключи дешифровки, то сам мессенджер будет работать, однако то, что происходит на смартфоне, будет доступно правоохранительным органам. Между тем считается, что на аппаратах с операционной системой Android этого проще достичь, чем на iPhone.

Принятие же подобного закона приведет только к появлению новых технологических ухищрений или решений, которые позволят его обходить. Масса людей, которым это неважно, непринципиально, будет пользоваться мессенджерами, как обычно. Те же, кто следит за информационной безопасностью, перейдут на менее популярные, но более защищенные средства общения».

Согласно расследованию журналистов издания Motherboard, криминальные структуры в Европе в основном пользуются мессенджерами с высоким уровням шифрования, которых нет в магазинах приложений. Программы напрямую устанавливаются на гаджеты.

Вместе с тем власти ЕС смогли заблокировать работу нескольких подобных мессенджеров, речь, в частности, идет о приложениях Encrochat и Sky. Пользовались ими и члены итальянской мафии Ндрангета — их переписку в мессенджерах в итоге сумела перехватить и расшифровать полиция, что привело к массовым арестам.

Сейчас власти и так могут получать доступ к данным пользователей даже самых защищенных сервисов для общения, утверждает руководитель компании «Интернет розыск» Игорь Бедеров. По его мнению, любые законы, разрешающие сканирование сообщений в мессенджерах, станут лишь формальностью:

«Речь идет о том, чтобы мониторить большинство массовых, общедоступных сервисов, в которых можно собирать данные. Это WhatsApp, Viber, соцсети, и они в принципе могут эту информацию передавать дальше.

Главная инициатива со стороны ЕС — создать орган, по сути, аналог АНБ в Соединенных Штатах, который эти данные будет получать и обрабатывать.

Они и так собираются на протяжении долгих лет, причем речь идет не только о текстовой информации, но и голосовых сообщениях. Удаленно включается микрофон, определяется геопозиция. Сейчас можно получить доступ к базе контактов, телефонным соединениям и иной информации, в частности, это используется в целях рекламы.

Так что сейчас правоохранитель просто де-факто хочет узаконить то, что делается уже давно. Говорить можно все что угодно. Это, как правило, имеет мало отношения к реальности. Например, Telegram — не самый защищенный мессенджер и никогда им не был. WhatsApp даже лучше в плане безопасности. По опыту Trino, по опыту ряда других сервисов, которые позиционировались как защищенные и безопасные и которые предлагали платные функции якобы для пущей анонимности, могу сказать, что они точно так же все данные собирают и передают».

В начале мая представители мессенджера WhatsApp заявили, что могут покинуть рынок Великобритании. Как там отметили, это связано с новым законопроектом о безопасности в интернете, который уже прошел второе чтение в Палате лордов, который предполагает в том числе изменение политики модерации контента, несовместимой со сквозным шифрованием в WhatsApp.

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Анна Маргулис