Криминал увлекается зашифрованными мессенджерами

Рынок гаджетов со сверхвысоким уровнем защиты и шифрования — нишевый. Он не любит ни рекламы, ни излишнего внимания. Как и его клиенты — мафиози, наркоторговцы и прочие высокоорганизованные преступники. За последние годы на нем сменилось несколько лидеров. Сейчас, как следует из расследования, проведенного журналистами Motherboard, самым популярным «гаджетом для мафиози» считается продукция компании No.1 BC. О ее создателях мало что известно, но в историях о ней мелькают украинский компьютерный гений, американский бизнесмен и, разумеется, наркоторговцы, для которых продажа телефонов компании стала еще одним важным источником дохода.

История успехов и провалов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Olivier MORIN / AFP Фото: Olivier MORIN / AFP

С развитием технологий в криминальных кругах набрали популярность гаджеты с высоким уровнем шифрования, защищающие контент своих владельцев. В большинстве случаев такие гаджеты представляют собой специально подготовленные телефоны вполне обычных производителей, откуда удаляют все лишнее и потенциально опасное, чтобы загрузить некий мессенджер собственного производства, максимально защищенный от внешнего влияния.

Компании-разработчики подобных систем находятся в серой зоне. С этим связаны и особенности их продвижения. С одной стороны, это все-таки не торговля наркотиками, так что у разработчиков часто есть сайт, где они рассказывают о своих технологиях шифрования. С другой стороны, учитывая обстоятельства, такие гаджеты не продаются в обычных магазинах. Для их продажи создаются особые разветвленные сети посредников, причем даже в них гаджет любому не продадут. Требуется либо приглашение самого продавца, либо рекомендация уже проверенного и заслуживающего доверие клиента.

Смена лидеров на этом рынке чаще всего становится прямым следствием того, что правоохранительным органам (а они этот рынок отслеживают с особой тщательностью) удается проникнуть внутрь системы и получить данные, которые пользователи так стремились от них скрыть.

Один из примеров подобных сервисов и гаджетов — Phantom Secure. Его разработчики походили к «прошивке» используемых смартфонов кардинально жестко. Удалялось не только все лишнее, а вообще все. Даже возможность набрать телефонный номер и совершить обычный звонок. Компенсировалось это все установкой собственного программного обеспечения, которое могло передавать сообщения только на такие же заранее подготовленные устройства.

Любопытно, что поначалу Phantom Secure позиционировались как вполне легальные гаджеты для вполне уважаемых бизнесменов, нуждавшихся в средствах связи с максимальной защитой. Однако целевая аудитория была выбрана неверно: бизнесмены были довольны своими Blackberry. Зато Phantom Secure приобрели феноменальную популярность у преступников.

Безраздельное властвование гаджета на рынке продолжалось до тех пор, пока сотрудникам ФБР США не удалось завербовать одного из дистрибуторов. Получив доступ к сети Phantom Secure, федеральные агенты получили и информацию, необходимую для ареста и осуждения огромного числа преступников по всему миру. Были сорваны десятки операций. А Phantom Secure прекратил существование. Его создатель отделался (учитывая то, чьи ожидания он не оправдал) довольно легко. В 2019-м он был приговорен к девяти годам тюремного заключения.

Уничтожив Phantom Secure, правоохранительные органы, прежде всего ФБР, решили взять дело в свои руки. И не просто искать новые мессенджеры, популярные в криминальной среде, но и в прямом смысле предложить этой среде новый гаджет.

Так была подготовлена операция «Троянский щит», прошедшая летом 2021 года. ФБР создал и раскрутил мессенджер ANOM. Перед установкой ANOM с телефона, как и в случае Phantom Secure, удалялось все, а сам мессенджер был замаскирован под калькулятор.

В операции «Троянский щит» участвовали правоохранительные органы 19 государств, включая США, страны Европы, Австралию и Новую Зеландию. Успех был бесспорным: разоблачение планов 300 международных преступных синдикатов, более 800 арестованных, конфискация 8 тонн кокаина и 22 тонн марихуаны и многое другое.

Были и другие мессенджеры для преступников — и большинство из них рано или поздно использовали правоохранительные органы для раскрытия преступлений. Одни из популярных сервисов последних лет — Encrochat и Sky.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 3 мая 2023 года в Германии сотни офицеров провели рейды в пяти частях страны (на фото — Полиция выводит арестованного из жилого дома в Хагене). Подобные операции также проводились в Бельгии, Франции, Италии, Португалии и Испании

Фото: Alex Talash / AFP 3 мая 2023 года в Германии сотни офицеров провели рейды в пяти частях страны (на фото — Полиция выводит арестованного из жилого дома в Хагене). Подобные операции также проводились в Бельгии, Франции, Италии, Португалии и Испании

Фото: Alex Talash / AFP

В случае с Encrochat устройства могли работать с двумя операционными системами: одна обычная, вторая — скрытая, для зашифрованной связи. У гаджетов удалялись фотокамера, микрофон, порт USB и приемопередатчик GPS, чтобы их нельзя было отследить. После расшифровки Encrochat правоохранительными органами в 2020 году также удалось задержать около 800 членов преступных группировок. После этого на некоторое время лидером рынка стал Sky Global. Однако он был закрыт весной 2021-го.

На Sky и Encrochat погорела одна из самых жестоких мафиозных структур — калабрийская Ндрангета. Ее члены были настолько уверены в безопасности связи, что обсуждали в сети абсолютно все. В результате полиции стали известна детальная информация о цепочках поставок кокаина из Колумбии, оружия из Пакистана и бесчисленного количества других преступлений. Не говоря уже о местоположении и именах членов преступной группировки.

Мафиозная новинка

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защищенный телефон No.1 BC

Фото: NO.1 BUSINESS COMMUNICATION Защищенный телефон No.1 BC

Фото: NO.1 BUSINESS COMMUNICATION

Собирая информацию о закрытых системах связи мафиози, правоохранительные органы часто встречали упоминание еще одного такой системы, созданной компанией No.1 BC. Журналисты из издания Motherboard (подразделение издательской группы Vice), а также итальянских ресурсов lavialibera и IrpiMedia провели собственное расследование, посвященное этому «телефону мафии».

А он и правда весьма популярен, в том числе в итальянской мафии. Да и в целом это устройство часто появляется в судебных документах и других источниках о преступных группировках.

Например, из судебных документов известно, что участники Ндрангеты обсуждали, что сообщения с таких гаджетов «не перехватываются». Албанская преступная группа обсуждала покупку пяти-шести таких телефонов за €10 тыс. и говорила о том, что эти устройства надежнее, чем Sky.

Расследователи из Motherboard выяснили, что No.1 BC существует не первый год, однако большую популярность эти гаджеты приобрели недавно, после того как правоохранительные органы раскрыли большинство их конкурентов.

Компания была создана еще в 2009 году. «Революционное решение для защиты голосовой связи»,— говорилось тогда на ее сайте. Тогда это было ПО, устанавливавшееся на карту памяти в телефоне и, как говорилось в пресс-релизе компании, обеспечивающее защищенные звонки. Сейчас речь идет о мессенджере для iPhone с высоким уровнем защиты переписки. По данным одного из бывших продавцов, телефоны No.1 BC стоят €1450 — эта сумма предусматривает обслуживание в течение полугода.

На сайте компании указан почтовый адрес на Мальте. В мальтийском корпоративном реестре директором No.1 BC указан американец Джон Бернштейн. На сайте глобальной организации банковских и финансовых сервисов Strategica Джон Бернштейн указан в качестве генерального директора. Он не ответил на вопросы журналистов.

Есть еще два имени, связанных с компанией. Управляющий директор No.1 BC Антон Иссер — его имя неоднократно появлялось в пресс-релизах компании. По данным расследователей, сайт No.1 BC был зарегистрирован неким Вячеславом Златогурским. Какое-то время в его профиле на LinkedIn было указано, что он технологический директор компании. Ни Иссер, ни Златогурский не ответили на вопросы журналистов.

Зато журналистам удалось пообщаться с некоторыми бывшими продавцами мессенджера и источниками в этой сфере, а также изучить контакты связанных с компанией лиц.

Как и другие подобные компании, No.1 BC распространяет свой сервис через сеть продавцов. По данным сайта, такие продавцы есть в 14 странах, среди которых Бразилия, Канада, Китай, Ирландия и Украина.

С ними можно связаться через форму на сайте.

Также на сайте компания предлагает всем желающим стать продавцами. При этом расследователи отмечают, что с самого начала среди продавцов оказывались довольно сомнительные люди, которые впоследствии осуждались за различные преступления.

Например, в 2010 году некто Рой Ливингс зарегистрировал британский филиал No.1 BC. Позже он распространил его деятельность на Нидерланды, Бельгию и Испанию. А в 2014-м Ливингс был задержан при транспортировке 168 кг кокаина с Бермудских островов в Португалию на своей яхте. Ливингс и один из его подельников общались при этом через No.1 BC.

Кстати, в судебных документах по этому делу записаны слова Ливингса о том, что этим мессенджером также пользовались военные и правительственные учреждения, знаменитости, финансовые компании. Правда, эти слова отнесены в раздел «непроверенные факты».

В 2013 году Ливингс и некто Эли-Меир Гампель создали германский филиал No.1 BC. Позже Гампеля приговорили к тюремному заключению за отмывание денег, связанных с колумбийскими наркоторговцами. Как отмечает Motherboard, в 2016 году Златогурский комментировал фотографию Гампеля в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

В 2020 году британская газета The Mirror писала об этом деле и об использовании преступниками гаджетов No.1 BC. По данным газеты, бельгийский филиал компании возглавлял Наджеб Бубу — один из руководителей нидерландской преступной группировки. Также The Mirror писала, что разработкой мессенджера занимался некий украинский «компьютерный гений», правда, не сообщая о нем никаких подробностей.

Как пишет Motherboard, в последнее время No.1 BC проявляет некоторые признаки беспокойства, хотя и неясно, с чем именно они связаны. Так, в январе компания объявила о запуске нового улучшенного приложения No.1 Live, которое заменит нынешний мессенджер, и об обновлении сертификатов подписи кода. Также источники сообщают, что компания закрыла один из своих офисов. С чем это связано, неизвестно, но, возможно, правоохранительные органы уже занимаются и пользователями No.1 BC.

Яна Рождественская