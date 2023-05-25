Свердловские власти запретили ЧВК «Вагнер» провести автопробег в Екатеринбурге

Министерство общественной безопасности (МОБ) Свердловской области запретило ЧВК «Вагнер» провести 28 мая автопробег в Екатеринбурге. Об этом сообщает telegram-канал «Не для протокола», опубликовавший ответ ведомства на запрос регионального представительства ЧВК. Заезд планировалось провести от какого-то из екатеринбургских торговых центров до «кладбища в честь "ЧВК Вагнер"».

В МОБ отказ объяснили тем, что уведомление о проведении автопробега от организаторов должно было быть получено ведомством не менее чем за 11 дней до проведения мероприятия. Однако запрос в министерство поступил лишь 25 мая. Кроме того, в Свердловской области продолжает действовать режим базовой готовности, введенный президентом Владимиром Путины в октябре прошлого года, который накладывает ограничения на проведение публичных мероприятий.

В ведомстве предупредили организаторов, что их могут привлечь к ответственности, если автопробег все же состоится.

It’s my city сообщает, что информацию об отказе подтвердили в департаменте информационной политики Свердловской области. При этом глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил изданию, что ему ничего неизвестно об акции в Екатеринбурге. «Первый раз об этом слышу, скорее всего, это кто-то из активистов»,— отметил господин Пригожин.

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