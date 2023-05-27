Главные новости за 22-26 мая. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Дело об оскорблении чувств верующих в отношении сжегшего Коран студента из Волгограда передали в СУ СКР по Чеченской Республике. Сделать это поручил лично глава ведомства Александр Бастрыкин. Никита Журавель совершил антимусульманскую акцию по заказу спецслужб Украины. Молодой человек также сознался в предоставлении СБУ данных о российских военных объектах. Подозреваемого перевели в чеченское СИЗО. Общественность требует суда и заключения в республике.

Коллегия по уголовным делам Саратовского областного суда оставила приговор экс-прокурору региона Андрею Пригарову без изменений. Неудовлетворенными остались апелляционные жалобы и подсудимого, и гособвинения. Господину Пригарову вменялись эпизод со взяткой от руководства МУСПП «Ритуал» и мошенничество.

Саратов берет кредиты на сумму в 8,5 процентов от годового бюджета. Общая сумма составляет порядка 1,8 млрд руб.

Анатолий Говорунов вернулся к должностным обязанностям на посту главы СУ СКР по Саратовской области. Ранее полковник юстиции был отстранен главой федерального Следкома Александром Бастрыкиным — он остался недоволен работой подчиненного после личного приема многодетных семей из Энгельсского района. Обязанности Анатолия Говорунова некоторое время исполнял Олег Мезрин, но и его работа вызвала нарекания главы федерального ведомства. По данным «Ъ», в конце июня полковник юстиции Говорунов окончательно покинет пост.

Волгоградский областной суд повторно рассмотрит дело об избиении с летальным исходом после ссоры в родительском чате. Ранее основной фигурант Арсен Мелконян был помилован за участие в СВО, но через непродолжительное после возвращения домой время вновь оказался в СИЗО — за рассылку сообщений с угрозами судье, бывшей жене и несовершеннолетней дочери. Жалобу в Четвертый кассационный суд подавали остальные фигуранты дела об избиении — Анна Мелконян и ее муж Арман Смбатяна.

Волгоградский школьник попытался зарезать выпускницу на последнем звонке. Возбуждено уголовное дело. Молодой человек может быть психически болен.

Закредитованность жителей Саратовской области выросла на 65%. В январе — апреле 2023 года саратовцы взяли потребительские кредиты на 17,4 млрд руб.

В 25 муниципальных образованиях Пензенской области пройдет реформа органов местного самоуправления. Согласно новой схеме, глав администраций заменят на глав муниципальных образований.

Саратовские депутаты единогласно увеличили бюджет на своих помощников — с 75 до 100 тыс. руб. на одного избранника в месяц.

Сергея Егорова утвердили в должности зампреда правительства Саратовской области. Он курирует соцполитику, медицину и занятость населения с апреля этого года. Одновременно с назначением господин Егоров покинул пост главы регионального минтруда. Ранее замминистра Денис Давыдов стал и. о. руководителя ведомства.

Следователи проверяют информацию об избиении сотрудниками полиции 14-летнего Андрея Семенищева из Саратовской области. Его мать утверждает, что полицейские задержали подростка по пути к бабушке, заподозрив в употреблении наркотиков, однако, не найдя ничего запрещенного, отпустили домой, велев объяснить побои падением из автобуса. Проверки начали сотрудники ГУ МВД и прокуратуры региона.

Несколько мусорных полигонов в Волгоградской области ограничили регоператора ТКО в отгрузке отходов — на процедуру отводятся «окна» по шесть часов в день. При этом «Ситиматик-Волгоград» требует в суде признать представление прокуратуры, признавшей наличие долга перед владельцами полигонов, незаконным. Наблюдатели отмечают: в региональной модели распределения активов в отрасли обращения с отходами изначально заложен конфликт.

Из-за внесения в законодательство Саратовской области запрета на возведение жилья без социальной инфраструктуры подавляющее большинство действующих в регионе разрешений на строительство может стать предметом судебных разбирательств. Губернатор Роман Бусаргин потребовал отзывать разрешения в судебном порядке. Эксперты опасаются, что инициатива может поспособствовать появлению в регионе новых обманутых дольщиков.

Ущерб от поломки насосной станции в Астраханской области оценен в два миллиарда. Из-за поломки на поверхность вылились сточные воды. Площадь загрязнения составила 450 тысяч кв. м.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин пообещал компенсации собственникам недвижимости, которую изымут для строительства Южного обхода и нового моста через Волгу. Речь идет о 91 земельном участке и расположенных там постройках.

В администрации Воскресенского района Саратовской области прошли обыски. Должностных лиц подозревают нецелевом расходовании бюджета.

На сессии пензенской городской думы рассказали об исполнении бюджета в прошлом году. План по доходам выполнен на 101,9%. Поступления в бюджет составили 21,88 млрд руб.

Эксперты составили портрет заемщика микрокредитных организаций в регионах на Волге. Чаще всего микрозаймы берут мужчины 30-39 лет, работающие в сферах строительства и торговли.

Дефицит саратовской казны вырос на 150 млн. руб. Депутаты городской думы одобрили бюджетные поправки на 2023-2025 гг.

Дарья Васенина