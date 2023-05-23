Саратовской области выросли на 65%

Жители Саратовской области в январе—апреле 2023 года взяли потребительских кредитов на 17,4 миллиарда рублей. Это на 65,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

По темпам роста потребкредитования Саратовская область заняла десятое место среди регионов России. Лидерами по этому показателю стали Кемеровская область (+82,5%), Красноярский (+80%) и Приморский (+74,6%) края, а также Тюменская (+73,1%) и Нижегородская (+72%) области. В целом по стране объем выданных потребительских кредитов за четыре месяца 2023 года составил 1,2 триллиона рублей, что на 57,6% больше, чем год назад.

Самые крупные суммы потребкредитов получили жители Москвы (129,2 миллиарда рублей), Московской области (86,4 миллиарда рублей), Санкт-Петербурга (55,5 миллиарда рублей), Свердловской области (42,1 миллиарда рублей) и Краснодарского края (42 миллиарда рублей). Саратовская область по этому показателю занимает 22-е место в России.

Никита Маркелов