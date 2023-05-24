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По факту нападения на выпускницу из Волгоградской области возбуждено уголовное дело

Управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство 17-летней школьницы в Иловлинском районе. По данным следствия, 23 мая один из учеников 11 класса во время линейки напал на девушку с ножом и ранил ее в шею. Подозреваемый задержан и арестован на два месяца.

Следователи устанавливают мотивы преступления и проверяют действия администрации школы и охраны. По поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Подозреваемый был одноклассником пострадавшей девушки. Он достал нож из рюкзака и набросился на нее, когда она стояла в первом ряду на линейке. Учительница физкультуры смогла оттолкнуть нападавшего и вызвать скорую помощь. Девушка получила поверхностное ранение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Следствие также даст оценку действиям должностных лиц школы и охраны по ст.293 УК РФ (халатность).

Никита Маркелов

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