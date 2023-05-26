Дефицит саратовского бюджета вырос на 150 миллионов

Депутаты городской думы Саратова были одобрены поправки к бюджету города на 2023-2025 годы. В результате дефицит бюджета вырос на 150 млн рублей. Об этом сообщил председатель комитета финансов мэрии Александр Струков.

По его словам, доходы и расходы бюджета увеличатся за счет субсидий из областного бюджета. Большая часть средств будет направлена на развитие городского электрического транспорта. В частности, планируется закупить 20 электробусов и 6 зарядных станций, а также рассмотреть возможность замены электробусов на трамваи.

Кроме того, в бюджете предусмотрены средства на переселение жителей из аварийного жилья, строительство ледовой арены в Елшанке и изъятие земельных участков для строительства скоростного трамвая. Всего под изъятие попадут 224 гаража, один многоквартирный дом, несколько частных домов и жилых строений. Сначала объекты будут выкуплены в казну города, потом расселены и снесены.

Дарья Васенина