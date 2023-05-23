Поджигателя Корана ждут в чеченском суде

Дело арестованного за антимусульманскую акцию возле мечети в Волгограде 19летнего Никиты Журавеля приобрело масштабный резонанс. В Грозном это стало причиной митинга протеста, который собрал, по словам организаторов, около двух десятков тысяч человек, заявивших о готовности «отдать жизнь за религию». Ранее расследование акции по сожжению Корана было передано чеченским силовикам. А во вторник республиканские чиновники заявили, что господина Журавеля в Чечне же и будут судить, «здесь он будет отбывать наказание, поскольку посягнул на чувства верующих мусульман». Между тем адвокат подозреваемого Александр Серебреников сообщил «Ъ», что постановления о передаче дела в следственные органы другого региона не видел, а информацию о передаче дела в чеченский суд назвал слухами.

Во вторник министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев заявил, что суд над задержанным ранее за сожжение Корана возле мечети в Волгограде Никитой Журавелем пройдет в Чечне. «Дело этого провокатора, врага всех религий и конфессий передали к нам в регион по инициативе федерального руководства,— передает ТАСС слова чиновника.— Здесь его будут судить, здесь он будет отбывать наказание, поскольку он посягнул на чувства верующих мусульман. У нас здесь, я думаю, он найдет свое наказание в рамках закона».

Уроженец Севастополя Никита Журавель в субботу задержан сотрудниками Следственного комитета России совместно с представителями региональных управлений ФСБ и МВД РФ.Студента Волгоградского социально-педагогичес­кого университета подозревают в сожжении Корана возле Центральной соборной мечети № 112 Махалля на Поворинской улице, 22. Господин Журавель, отметили представители следствия, «фиксировал свои действия на видеозапись, которая в последующем была опубликована в публичном доступе на интернет-портале на подконтрольном ЦИПсО­ ВСУ». Как сообщил позднее Никита Журавель (видеозапись опубликовал Центр общественных связей ФСБ России), преступление было совершено 4 мая. Дело заведено по статье о публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ). На допросе, утверждают следователи, подозреваемый Журавель рассказал, что совершил акцию по заказу иностранных спецслужб за 10 тыс. руб. Затем он якобы передал видео сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ).

Молодой человек также признался в причастности к видеосъемке военных объектов РФ и передаче данных СБУ. 22 мая суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца. По поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело передано для расследования чеченскому СУ. «Поводом для принятия решения послужил ряд оснований, в частности, многочисленные обращения жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими»,— уточнили в ведомстве.

В Грозном между тем во вторник прошел митинг протеста, организованный региональной Общественной палатой. Собравшиеся, передает «РИА Новости», держали плакаты «Прочь руки от Корана», «Не трогать священное писание», «Мы готовы отдать жизнь за нашу религию». «Этого человека будут судить здесь,— сообщил директор ЧГТРК „Грозный“ Чингиз Ахмадов.— И, скорее всего, отбывать наказание он будет на территории Чеченской Республики. Это огромный жест благосклонности, уважения и к религии ислам, и к чеченскому народу, и к главе республики Рамзану Кадырову. Это большое событие в общественно-политической жизни России — прецедент передачи такого человека в наш регион. Его привлекут к ответственности по всей строгости ­закона».

Ранее, отметим, министр юстиции РФ Константин Чуйченко, комментируя ситуацию, отметил, что считает правильным после вынесения приговора отправить осужденного отбывать наказание в регион с преимущественно мусульманским ­населением.

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил «Ъ», что Никите Журавелю необходимо вменить обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ). «Националисты, которые пытаются вбить клин между конфессиями в нашей стране — мусульманами, христианами и другими, знают, что мусульмане свято ценят Коран. Спецслужбы Украины знают, что мусульмане России объявили джихад против сатанизма, который несет коллективный Запад»,— заявил господин Солтаев.

В соответствии с ч. 1 ст. 152 УПК РФ предварительное следствие проводится по месту совершения преступления, напомнил в беседе с «Ъ» адвокат, соучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов: «В данном случае оно должно производиться в Волгограде». Однако норма предполагает и исключения. «Так, в части 4.1. указанной статьи место производства предварительного следствия определяется председателем СК, если преступление совершено за рубежом иностранным гражданином и посягает на интересы России,— продолжил господин Титов.— А так как по делу установлено, что организаторами совершения преступлений являются сотрудники украинских спецслужб, то имелись основания для применения указанной части УПК РФ, но только в части уголовного дела, возбужденного в отношении данных сотрудников спецслужб». «Иных оснований для передачи уголовного дела в другой регион, насколько можно судить из сообщений СМИ, не было»,— резюмировал юрист.

При этом, согласно ч. 1 ст. 73 УИК РФ, отбывание наказания в виде лишения свободы производится в исправительных учреждениях по месту жительства осужденного или по месту его осуждения. Поэтому, если господина Журавеля будет судить чеченский суд, то и наказание он будет отбывать в тюрьме на территории республики.

Адвокат Никиты Журавеля Александр Серебреников в беседе с «Ъ» также назвал передачу расследования чеченским силовикам неправомерной. Постановления о передаче дела в следственные органы республики он не видел, уточнил адвокат. Господин Серебренников подчеркнул, что говорить о судебном производстве рано, поскольку следствие не окончено. Информацию же о передаче дела в чеченский суд он назвал слухами. Адвокат добавил, что решение об обжаловании передачи дела его доверителя в следственные органы другого региона еще не обсуждалось. Оспаривать меру пресечения подсудимый не будет.

Дарья Васенина, Александр Воронов