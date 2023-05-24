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Саратовские депутаты единогласно увеличили бюджет на своих помощников

Помощники депутатов Саратовской областной думы получат повышение зарплаты. На 1 заседании заксобрания соответствующий законопроект приняли единогласно. По данным документа, максимальный размер зарплатного фонда помощников увеличится с 75 до 100 тыс. рублей в месяц. Кроме того, их заработок будет индексироваться ежегодно. Однако законопроект также ограничивает количество помощников, которых может нанимать депутат — не более пяти человек на платной или безвозмездной основе. Всего на реализацию закона потребуется 7 млн рублей в месяц (с учетом начислений — 9,1 млн рублей).

Никита Маркелов

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