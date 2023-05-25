Ущерб от поломки насосной станции в Астраханской области оценен в два миллиарда

Из-за поломки канализационно-насосной станции (КНС) в селе Старокучергановке на поверхность вылились сточные воды. Площадь загрязнения составила 450 тысяч квадратных метров.

Как сообщили в Росприроднадзоре, в почве обнаружены превышения нормативов по ряду веществ, в том числе азота, фосфора и нефтепродуктов. Суммарный ущерб природе оценивается в 2 млрд руб.

Виновником аварии признано коммунальное предприятие «Астрводоканал», которое эксплуатировало неисправную КНС. В отношении компании возбуждено административное дело. Росприроднадзор требует от «Астрводоканала» возместить причиненный вред и ликвидировать последствия аварии.

Дарья Васенина