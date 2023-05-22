Апелляция отказала всем

Коллегия по уголовным делам Саратовского областного суда оставила приговор экс-прокурору Андрею Пригарову — пять лет колонии общего режима с отсрочкой исполнения — без изменений: без удовлетворения остались апелляционные жалобы и подсудимого, и гособвинения. Андрею Пригарову вменялись эпизод со взяткой от руководства МУСПП «Ритуал» и эпизод с мошенничеством. Бывших коллег господина Пригарова не устроило оправдание по первому пункту; защита настаивала на невиновности по второму. После четырехчасового заседания коллегии потребовалось порядка пяти минут в совещательной комнате, чтобы принять решение и подготовить текст резолютивной части.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Пригаров (слева) на рассмотрении апелляционной жалобы

Фото: пресс-служба Саратовского областного суда Андрей Пригаров (слева) на рассмотрении апелляционной жалобы

Фото: пресс-служба Саратовского областного суда

Саратовский областной суд оставил в силе приговор бывшему прокурору Кировского района Андрею Пригарову. В начале заседания господин Пригаров попросил передать дело в другой регион, так как, по его мнению, правосудие в Саратовской области может быть предвзято к бывшему профессио­нальному участнику. Коллегия в составе Светланы Васиной, Ирины Мыльниковой и Юлии Авдеенко отклонила ходатайство. В минувшем марте судья первой инстанции Антон Степанов признал бывшего госслужащего виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но оправдал по эпизоду о многомиллионной взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Оправдан оказался и второй подсудимый Олег Вартанов, которому вменяли посредничество в передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Апелляционные жалобы с разницей в один день подали как защита Андрея Пригарова, так и гособвинение. Несмотря на обвинительный приговор, подсудимый покинул здание суда сам после более чем двух лет под домашним арестом. Причина тому — отсрочка исполнения приговора в связи с наличием у бывшего прокурора ребенка в возрасте до 14 лет, которого тот воспитывает один. Положенного возраста воспитанник подсудимого достигнет только следующим летом, тогда как срок давности по мошенническому эпизоду истекает к концу ближайшего августа — если приговор не будет приведен в исполнение, то Андрей Пригаров избежит наказания в виде пяти лет колонии общего режима.

Бывшие коллеги господина Пригарова просили для обвиняемого 10 лет колонии строгого режима и штраф в 51, 36 млн руб.

Обвинительное заключение по эпизоду о взятке строилось преимущественно на показаниях свидетелей, главным из которых стал бывший директор МУСПП «Ритуал» Михаил Шулекин. Как выяснилось в суде, за несколько дней до задержания прокурора, господин Шулекин сам стал фигурантом уголовного дела о незаконном отчуждении земельного участка (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Спустя несколько недель после дачи показаний, ставших основанием для возбуждения уголовного дела и задержания Андрея Пригарова, уголовное дело об отчуждении земли закрыли. В ходе предварительного следствия Михаил Шулекин менял показания 14 раз. В первой редакции свидетель утверждал, что, возглавляя городское похоронное предприятие, фактически учредил одноименное ООО «Ритуал», которым и руководил. Компания решила построить возле Елшанского кладбища прощальный зал с крематорием, для чего в состав учредителей и был введен бизнесмен Олег Вартанов — обвинение называло его доверенным лицом господина Пригарова. Последнему якобы ежемесячно отходила половина дохода частного «Ритуала», которую он затем вкладывал в строительство крематория, что было квалифицировано как посредничество при передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). В течение порядка полутора лет, по версии следствия, Андрей Пригаров получил и инвестировал в проект порядка 10,2 млн руб.— эти деньги следствие и назвало взяткой. В последующих редакциях показаний господина Шулекина сумма сократилась до 7,7 млн, а размер ежемесячных выплат стал фиксированным: 500 тыс. руб. Изменилось и взаимодействие свидетеля с ООО «Ритуал»: из фактического руководителя и бенефициара он превратился в консультанта, а источником денег для взятки стала уже не касса организации, а личные средства учредителя коммерческой структуры Андрея Оголева. В суде не раз звучало, что тот по совместительству трудится в похоронной организации механиком, а также является родственником господина Шулекина. Представители гособвинения настаивали, что первая инстанция, рассматривая указанный эпизод, допустила нарушения Уголовно-процессуального кодекса РФ.Коллегия по уголовным делам не нашла оснований для пересмотра решения.

Защита господина Пригарова настаивала на невинов­ности по эпизоду о мошенничестве, где фигурировал сруб в районе Андреевских прудов. Согласно приговору первой инстанции, Андрей Пригаров получил от потерпевшего Алексея Чугунова сруб в обмен на помощь в избавлении от уголовного преследования, однако в 2017 году господин Чугунов получил три с половиной года условно за то, что продал чужой земельный участок двум разным людям (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Государственный эксперт, которая изучала сруб, говорила суду, что изначально не смогла оценить стоимость, так как документов на дом не оказалось, а рыночной стоимости у самовольной постройки быть не может. По ее словам, следователь Станислав Белозерцев настоял на повторной работе, в результате которой была названа сумма ущерба: 1,2 млн руб. Суд назначил еще одну экспертизу — она смогла оценить сруб по стоимости стройматериалов, а сумма ущерба упала до 47 тыс. руб., т.е. в 26 раз.

В суде выяснилось и как строение появилось, а затем попало в пользование семьи Андрея Пригарова. В 2010 году Алексей Чугунов взял 5 млн руб. в долг у своего соседа Валерия Гвоздева, но никак не мог отдать. Спустя несколько лет этот долг за 850 тыс. руб. купила мать Андрея Пригарова вскладчину с сыном. Якобы именно в счет этой задолженности сруб и перешел во владение семьи подсудимого. Весной 2021 года Ленинский районный суд Саратова признал объект самостроем и обязал снести.

На заседании адвокат подсудимого Денис Бадиков подчеркнул, что суд первой инстанции проигнорировал наличие у Алексея Чугунова долга перед семьей господина Пригарова. По его мнению, это указывает на наличие умысла для оговора бывшего прокурора. Другой защитник подсудимого Андрей Морозов обратил внимание на то, что в основании дела о мошенничестве лежат показания Алексея Чугунова, который менял их в том числе в ходе заседания. Со слов господина Морозова, на закрытых для прессы заседаниях первой инстанции потерпевший утверждал, что отдал сруб «в защиту Кумысной поляны», что в городе работает ОПГ, которая отчуждает земельные участки природного парка, что у него похитили 60 млн руб. и сына. Потерпевший даже ходатайствовал о возврате дела на дополнительное расследование, однако суд первой инстанции в удовлетворении отказал. Ни по одному из перечисленных выше тезисов потерпевший, как уверяет адвокат Андрея Пригарова, не писал заявления в правоохранительные органы. С точки зрения защитника, это указывает на неблагонадежность и остальных показаний господина Чугунова, в том числе легших в основание уголовного производства.

Коллегия по уголовным делам оставила решение первой инстанции по данному эпизоду без изменений. Андрей Морозов заявил «Ъ», что решение о подаче кассационной жалобы еще не принято.

Никита Маркелов