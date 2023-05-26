Эксперты составили портрет заемщика микрокредитных организаций в регионах на Волге

Чаще всего микрозаймы берут мужчины 30-39 лет, работающие в сферах строительства и торговли. К таким выводам пришли эксперты Moneyman. Исследование провели на основании данных по Волгоградской, Пензенской, Саратовской и Астраханской областям.

По данным Moneyman, доля мужчин среди заемщиков МФО в рассматриваемых регионах колеблется от 50,7% в Саратовской области до 58,2% в Волгоградской области. Женщины составляют от 41,8% до 49,3% соответственно. Эксперты объясняют эту тенденцию тем, что мужчины в среднем имеют более высокий доход и больше доверия к финансовым услугам. Кроме того, мужчины чаще берут на себя ответственность за решение срочных проблем в семье.

Самая многочисленная возрастная группа заемщиков — это люди от 30 до 39 лет. Их доля составляет от 35% в Астраханской области до 40% в Пензенской области. По мнению аналитиков, это связано с тем, что в этом возрасте люди достигают пика своих карьерных и финансовых возможностей и имеют хорошую платежеспособность. В то же время они подвержены риску потерять работу или столкнуться с непредвиденными расходами.

По сферам занятости заемщиков МФО можно выделить два лидера — торговлю и строительство. Эти отрасли являются самыми распространенными среди наемных работников и предпринимателей. Доля заемщиков из торговли составляет от 17% в Саратовской области до 23% в Астраханской области. Доля заемщиков из строительства — от 12% в Пензенской области до 16% в Волгоградской области.

Дарья Васенина