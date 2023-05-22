Саратов берет кредиты на сумму в 8,5 процентов годового бюджета

Администрация Саратова разместила на портале «Госзакупки» девять тендеров на предоставление городу кредитов. Общая сумма составляет порядка 1,8 млрд руб.

Мэрия берет займы по возобновляемой кредитной линии на 365 дней в рамках финансирования дефицита города. Цель — финансирование дефицита бюджета, погашение долгов и пополнение остатков средств на счетах казны.

Процентная ставка — 9,4% годовых. Стоимость контрактов — 150,7 млн руб.

Заявки от желающий предоставить городу кредиты принимают до 1 июня. Аукционы проведут 5 числа.

Согласно официальной информации, бюджет Саратова на этот год составляет порядка 21 млрд руб. Таким образом, город берет кредиты равные примерно 8,5% казны муниципалитета.

Дарья Васенина