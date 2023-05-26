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Большую часть неналоговых поступлений бюджета Пензы составила арендная плата за землю

На сессии пензенской городской думы начальник финансового управления муниципалитета Ольга Завьялкина рассказала об исполнении бюджета в прошлом году.

Госпожа Завьялкина сообщила, что план по доходам выполнен на 101,9%. Поступления в бюджет составили 21,88 млрд руб. План по налоговым поступлениям выполнен на 107%. Основным источником городского налогового дохода стал НДФЛ — 4,201 млрд руб. (68,8%).

План по неналоговым поступлениям выполнен на 107,1%. Основным источником поступления Ольга Завьялкина назвала аренду земли — 444,9 млн руб. (101,5%)

Дарья Васенина

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