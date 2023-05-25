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В администрации Воскресенского района Саратовской области прошли обыски

Следственный комитет провел обыски в администрации Воскресенского района. Должностных лиц подозревают нецелевом расходовании средств муниципального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону.

По данным следствия, в декабре 2022 года подозреваемые заключили договор с подрядной организацией на выполнение работ по обустройству площадки для накопления снега на территории Воскресенского района. При этом они использовали средства муниципального дорожного фонда, которые предназначались для ремонта и содержания автомобильных дорог.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 285.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при расходовании бюджетных средств). В ходе расследования следователи изъяли в администрации района документы, связанные с заключением и исполнением договора. Проводятся также другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Дарья Васенина

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