У строителей спросили разрешения

Подавляющее большинство действующих в Саратовской области разрешений на строительство может стать предметом судебных разбирательств. Соответствующее заявление сделал губернатор Роман Бусаргин. Ранее областные власти существенно ужесточили градостроительное законодательство, обязав застройщиков преду­сматривать школы и детские сады рядом с возводимым жильем. В областном кабмине готовятся приостановить уже выданные разрешения для объектов, не отвечающих этой норме. Подобные действия властей уже становились предметом судебного спора — суд встал на сторону чиновников. Эксперты опасаются, что инициатива может поспособствовать появлению в регионе новых обманутых дольщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саратовский губернатор потребовал приостановить строительство домов без социальной инфраструктуры

Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области Саратовский губернатор потребовал приостановить строительство домов без социальной инфраструктуры

Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин потребовал от региональных властей приостановить строительство всех домов, не обеспеченных социальной инфраструктурой. Соответствующее заявление глава региона сделал в ходе совещания в кабинете министров, поручив профильному министру Сергею Соколову до конца недели издать соответствующий документ. С начала этого года разрешения на строительство в трех крупнейших городах региона — Саратове, Энгельсе и Балакове — выдают не муниципалитеты, а областное правительство. Ранее чиновники провели ревизию и выяснили, что из 117 строящихся домов порядка 100 не обеспечены объектами социальной инфраструктуры — школами и детскими садами со свободными местами.

В минувшем апреле правительство области приняло поправки в регламентирующее градостроительство постановление. В соответствии с новыми нормами министерство строительства и ЖКХ региона более не может выдавать разрешения на строительство домов, если в 300 м от жилья не будет хотя бы запланировано строительство детского сада, а в 500 м — школы. В начале этой недели Саратовская областная дума приняла поправки в региональный закон «О регулировании градостроительной деятельности…». Парламентарии вписали в текст следующий тезис: «Строительство или реконструкция объектов жилого назначения (многоквартирные дома) без обеспеченности и (или) доступности объектами социального назначения не допускается».

После подготовки соответствующей нормативной базы по теме новаций высказался глава региона: «Теперь в этой ситуации будет разбираться суд. Но наша позиция — на стороне будущих жильцов этих домов. Считаю, что люди, покупая квартиры, должны переезжать не на пустырь, а в полноценный жилой микрорайон, где есть школы, детские сады, другая инфраструктура». О каком количестве судебных исков идет речь, и что станет предметом спора, в пресс-службе губернатора не уточнили.

Приостановка разрешения на строительство уже становилась предметом судебного разбирательства в регионе. В августе прошлого года власти Энгельсского района приняли новые градостроительные нормативы, значительно ужесточившие правила застройки. Затем, чтобы проверить уже возводимые объекты на соответствие новым нормам, чиновники издали распоряжение о приостановлении действий ранее выявленных разрешений. Строительная фирма ООО «Новый Век» оспаривала его в судебном порядке. Заявитель настаивал, что такого механизма как «приостановка» разрешения на строительство в градостроительном кодексе нет: документ можно только отозвать, причем перечень оснований для такой процедуры строго регламентирован. Однако Арбитражный суд Саратовской области в удовлетворении требований отказал. Судья Диана Мамяшева указала, что «в рассматриваемых спорных правоотношениях приоритетное значение имеет именно обеспечение соблюдения прав и законных интересов граждан, обеспечение минимального уровня обеспеченности граждан объектами социальной инфраструктуры». Суд подчеркнул, что приостановка действия разрешения инициирована именно «на основании многочисленных обращений граждан». В связи с этим инстанция отклонила довод заявителя о том, что приостановленное разрешение было выдано до принятия новых градостроительных норм, «поскольку введение новых нормативов градостроительного проектирования Энгельсского муниципального района… преследует целью именно наиболее полное обеспечение прав и законных интересов населения».

На доводы об отсутствии в градостроительном кодексе такой процедуры, как «приостановка разрешения на строительство», суд ответил, что законодательство «предполагает, что выданное разрешение на строительство может быть отменено или приостановлено при наличии на то законных ­оснований».

Суд подчеркнул, что «приостановление действия разрешения на строительство для всех заинтересованных лиц, в том числе застройщика и участников долевого строительства, влечет значительно меньшие правовые последствия, чем отмена такого разрешения, поскольку предполагает возможность возобновления его действия». Решение устояло в Двенадцатом Арбитражном апелляционном суде, Арбитражный суд поволжского округа принял кассационную жалобу «Нового Века» к рассмотрению.

Приостановка разрешений на строительство сильнее всего коснется тех застройщиков, которые возводят объекты с использованием кредитных средств, будь то проектное финансирование или кредитование дольщиков, считает финансовый аналитик Светлана Казаринова: «Как только банку становится об этом известно, он приостанавливает кредитование. Застройщик теряет ресурс для получения денег — ему приходится достраивать за свои деньги, при условии, что надзирающие органы не приостановят работы физическим запретом. Он строит на кредитные деньги, это значит, что стройка встала — мы приходим к обманутым дольщикам. Но если речь идет о таких объемах, о которых заявляют власти Саратовской области, и там привлечено большое банковское плечо, и банки участвуют в этой истории, то будет поиск компромисса. Социальный взрыв, к которому может привести непостроенное жилье, вряд ли нужен региону». Собеседница «Ъ» добавила, что происходящее скорее напоминает форму давления, «которая должна привести к тому, что застройщики включат дополнительные обязательства в документацию на объекты».

Руководитель «Федерального центра помощи дольщикам» Антон Хайдуков уверен, что инициатива направлена на защиту прав граждан. По мнению собеседника «Ъ», властям придется соблюсти баланс между правом граждан на социальную инфраструктуру и правом на жилье: «Потребители не являются профессиональными участниками гражданского оборота, поэтому закон должен защищать их интересы, в том числе учитывать потребность в объектах социальной инфраструктуры. Но если государство вмешивается в уже сложившиеся правоотношения, то оно должно соблюдать баланс: приостановка разрешения на строительство не должна ставить под угрозу конституционное право гражданина на жилье. Защищая права детей на посещение школы, нельзя подвергать их риску остаться без квартир». По мнению собеседника «Ъ», чтобы право на жилье не попало под угрозу, приостановка разрешений не должна касаться объектов, по которым зарегистрированы договора долевого участия и привлекались средства граждан.

Никита Маркелов