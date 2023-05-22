Грозный перевод

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в следственное управление по Чеченской Республике дело об оскорблении чувств верующих в отношении студента из Волгограда Никиты Журавеля. Генерал юстиции отдельно отметил необходимость учитывать при расследовании причастность украинских спецслужб — по версии следствия, подозреваемый Журавель совершил преступление по заказу подконтрольного Центра информационно-психологических операций ВСУ.Федеральные власти одобряют решение и призывают отправить молодого человека после суда отбывать наказание в регион с «преимущественно мусульманским населением». Юристы отмечают — происходящее законно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По поручению главы СКР Александра Бастрыкина, дело сжегшего в Ворошиловском районе Волгограда Коран 19летнего Никиты Журавеля передали чеченскому СУ. В пресс-службе центрального аппарата ведомства уточнили: «Поводом для принятия решения послужил ряд оснований, в частности, многочисленные обращения жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими». Генерал юстиции Бастрыкин отдельно обозначил, что следователям стоит учитывать информацию об участии иностранных спецслужб. На данный момент суд заключил молодого человека под стражу на два месяца.

Ранее следственное управление по Волгоградской области сообщало о совместном с региональными управлениями ФСБ и МВД РФ задержании жителя Волгограда Никиты Журавеля. Студента, согласно информации из соцсетей, Волгоградского социально-педагогического университета подозревают в сож­жении Корана возле Центральной соборной мечети № 112 Махалля на улице Поворинской, 22: «При этом он фиксировал свои действия на видеозапись, которая в последующем была опубликована в публичном доступе на интернет-портале на подконтрольном ЦИПсО ВСУ».

Как сообщил позднее Никита Журавель (видеозапись опубликовал Центр общественных связей ФСБ России), преступление было совершено 4 мая. Дело завели по статье о публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ). На допросе, утверждают следователи, подозреваемый Журавель рассказал, что совершил акцию по заказу иностранных спецслужб за 10 тыс. руб. Затем он якобы передал видеозапись сотруднику Службы безопасности Украины. «Также сообщил о своей причастности к иной пособнической помощи — видеосъемке военных объектов»,— сообщили в СК РФ.

Сейчас дома у Никиты Журавеля проходят обыски. Ищут имеющие значения для следствия предметы.

Ситуацию прокомментировал ТАСС министр юстиции РФ Константин Чуйченко: «Считаем необходимым и правильным после вынесения приговора направить лицо, совершившее преступление, отбывать наказание в одно из исправительных учреждений, расположенное в регионе преимущественно с мусульманским населением. Это будет способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране».

Место производства предварительного расследования регулируется ст. 152 УПК РФ.Юрист Татьяна Глушкова объяснила: «По общему правилу, предварительное расследование производится по месту совершения преступления. Но в этой статье содержатся основания, при которых расследование может производиться в других местах. Одно из таких оснований — ситуация, когда обвиняемый или большинство свидетелей находятся не по месту совершения преступления. Собственно, единственное основание, которое нам называет СК, — поступление множества обращений от жителей Чечни, — может подпадать только под этот пункт».

Госпожа Глушкова уточнила, что в законе не определено, в каком СИЗО должны содержать подозреваемого. Если смотреть на практику — в регионе, где проводится предварительное расследование: «Но перевод человека из одного СИЗО в другое может осуществляться по решению следователя. 20 января этого года Конституционный суд вынес постановление, в котором говорится, что принятие решение о нахождении человека в том или ином СИЗО — полномочие следователя. Человек может его только обжаловать».

Ситуация, когда высокий чиновник заранее говорит о наказании в виде реального срока, сильно подрывает процессуальное равенство сторон, считает Татьяна Глушкова: «Отбывание наказания, как правило, происходит по месту жительства или осуждения. Но Уголовно-исполнительный кодекс указывает, что человека могут перевести в другое исправительное учреждение по широкому кругу оснований, в том числе по „иным“ основаниям. Поэтому если говорить о формальном праве гос­органов отправить Никиту Журавеля отбывать наказание в Чечню — оно есть».

Дарья Васенина