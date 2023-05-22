Глава саратовского СКР вернулся к обязанностям

Анатолий Говорунов вернулся к должностным обязанностям на посту главы СУ СКР по Саратовской области. Об этом сообщил «Ъ» знакомый с ситуацией источник.

Ранее полковник юстиции Говорунов был отстранен главой федерального Следкома Александром Бастрыкиным. Генерал юстиции остался недоволен работой подчиненного после личного приема многодетных семей из Энгельсского района, которым выдали земельные участки без какой-либо инфраструктуры.

Исполняющим обязанности был назначен первый замруководителя саратовского СУ, генерал-майор юстиции Олега Мезрина.

Анатолия Говорунова отстраняли от обязанностей на время проведения проверки.

Дарья Васенина