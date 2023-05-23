В Пензенской области переходят на «одноглавую» модель управления районами

В 25 муниципальных образованиях Пензенской области пройдет реформа органов местного самоуправления. Об этом сообщили в министерстве внутренней и информационной политики региона. Согласно новой схеме, главы администраций будут заменены на глав муниципальных образований.

Реформа будет проводиться по аналогии с тем, что произошло в Пензе и Кузнецке, где сейчас функционируют только главы города. Для этого необходимо внести изменения в уставы большинства муниципалитетов региона. По данным министерства, на 23 мая назначены заседания представительных органов власти в 24 районах Пензенской области. На них будет решаться вопрос о досрочном прекращении полномочий глав администраций. В Вадинском районе такое решение уже было принято 17 мая. 25 мая, депутаты тех же самых 24 районов соберутся снова, чтобы утвердить кандидатов на должность исполняющих обязанности глав муниципальных образований.

Никита Маркелов