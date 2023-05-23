В Пензенской области переходят на «одноглавую» модель управления районами

В 25 муниципальных образованиях Пензенской области пройдет реформа органов местного самоуправления. Об этом сообщили в министерстве внутренней и информационной политики региона. Согласно новой схеме, главы администраций будут заменены на глав муниципальных образований.
Реформа будет проводиться по аналогии с тем, что произошло в Пензе и Кузнецке, где сейчас функционируют только главы города. Для этого необходимо внести изменения в уставы большинства муниципалитетов региона. По данным министерства, на 23 мая назначены заседания представительных органов власти в 24 районах Пензенской области. На них будет решаться вопрос о досрочном прекращении полномочий глав администраций. В Вадинском районе такое решение уже было принято 17 мая. 25 мая, депутаты тех же самых 24 районов соберутся снова, чтобы утвердить кандидатов на должность исполняющих обязанности глав муниципальных образований.