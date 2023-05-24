Сергея Егорова утвердили в должности зампреда правительства Саратовской области

Решение об утверждении Сергея Егорова на посту заместителя председателя правительства Саратовской области приняли депутаты регионального парламента. Из зала облдумы велась онлайн-трансляция.

На рассмотрение кандидатуру министра труда и социальной защиты региона вынес 17 мая губернатор Роман Бусаргин. Господин Егоров исполнял обязанности зампреда, курирующего соцполитику, медицину и занятость населения, с апреля этого года.

После назначения зампредом Сергей Егоров покинул пост министра труда Саратовской области. Решение о назначении на освободившийся пост примут позднее.

Дарья Васенина