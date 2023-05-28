Евгений Ройзман попал в ДТП под Екатеринбургом

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) попал в ДТП под Екатеринбургом. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу городской ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Пострадавших в результате аварии нет, однако машины получили механические повреждения. Водители самостоятельно проехали в пункт оформления ДТП.

Евгений Ройзман возглавлял Екатеринбург в 2013–2018 годах. На прошлой неделе Октябрьский райсуд Екатеринбурга признал политика виновным в дискредитации ВС РФ и оштрафовал на 260 тыс. руб.

Уголовное дело возбудили за то, что, по данным следствия, 1 июля 2022 года Евгений Ройзман провел в прямом эфире на YouTube трансляцию «Ответы на ваши вопросы». Во время эфира, «желая подорвать авторитет Вооруженных сил РФ», бывший мэр назвал специальную военную операцию (СВО) на Украине «войной», а символ Z — «зигой», при этом «не поясняя» цели проведения СВО.

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