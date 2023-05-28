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Коммерсантъ FM
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ПСЖ в 11-й раз стал чемпионом Франции по футболу

«Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) досрочно обеспечил победу в чемпионате Франции по футболу. В предпоследнем, 37-м туре Лиги 1, его футболисты сыграли вничью со «Страсбуром».

Матч со «Страсбуром» на его поле завершился со счетом 1:1. В составе ПСЖ гол забил Лионель Месси (59), счет сравнял Кевин Гамейро (79).

ПСЖ по итогу набрал 85 очков в чемпионате за тур до его завершения и стал недосягаем для «Ланса», который занимает второе место (81). ПСЖ стал победителем во второй раз подряд и в рекордный для Франции 11-й раз в целом. 10 раз победителем становился «Сент-Этьен», который сейчас выступает во втором дивизионе.

«Ланс» обеспечил себе второе место в турнирной таблице. Третью строчку досрочно занял «Марсель».

Леонид Уварчев

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