Путин заявил о важности быстрой доставки продовольствия, помощи и стройматериалов в новые регионы

Президент России Владимир Путин заявил о важности быстрой работы пограничников для прохождения военного и гражданского транспорта в новые регионы, а также для доставки туда продовольствия, гуманитарной помощи и строительных материалов. Эта задача должна выполняться вместе с прикрытием рубежей «в непосредственной близости от зоны боевых действий».

«Нужно обеспечить быстрое прохождение как военных, так и гражданских транспортных средств и грузов, в том числе продовольствия, гуманитарной помощи, строительных материалов, которые поступают в новые субъекты Федерации — в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области»,— сказал господин Путин в видеообращении ко Дню пограничника.

Президент РФ призвал пограничников для выполнения этих задач тесно взаимодействовать с другими подразделениями ФСБ, армией, Росгвардией и региональными органами власти.

Погранслужба ФСБ накануне, 27 мая, сообщала, что с начала военной операции на Украине зафиксировала больше 2 тыс. обстрелов приграничных районов России. Увеличилось число атак по объектам военной, пограничной, транспортной и энергетической инфраструктуры.

Леонид Уварчев