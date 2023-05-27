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Коммерсантъ FM
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Погранслужба ФСБ зафиксировала 2 тыс. обстрелов приграничных районов с февраля 2022 года

Больше 2 тыс. обстрелов приграничных районов России произошло с тех пор, как Россия ввела войска на Украину. Первый замдиректора — руководитель Погранслужбы ФСБ РФ Владимир Кулишов сообщил ТАСС, что увеличилось число атак по объектам военной, пограничной, транспортной и энергетической инфраструктуры, в том числе с использованием беспилотников.

Господин Кулишов рассказал, что подразделения по охране границ начали оснащать беспилотными летательными аппаратами с 2017 года. Но роль «беспилотных авиационных средств в охране украинского участка границы» возросла, в том числе для получения «упреждающей информации о противнике».

Поэтому Погранслужба наращивает группировку беспилотников, развивает тактику их применения на границе и ведет работу «по совершенствованию их тактико-технических характеристик». «В настоящее время уделяем большое внимание вопросам противодействия БПЛА противника, включая разработку эффективных средств борьбы с ними и организацию их применения личным составом подразделений»,— сказал господин Кулишов.

По его словам, также совместно с Военно-морским флотом совершенствуется система охраны транспортного перехода через Керченский пролив, морской транспортной и энергетической инфраструктуры, обеспечение безопасности судов в акваториях Азовского и Черного морей.

Леонид Уварчев

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