Санду не видит достаточной поддержки для объединения Молдавии и Румынии

Граждане Молдавии в недостаточной степени поддерживают объединение страны с Румынией, сообщила президент Майя Санду. Она вместе с тем видит поддержку евроинтеграции.

«Поддержка воссоединения с Румынией есть, но ее недостаточно. Есть люди, которые продвигают эту идею, но их недостаточно. Есть поддержка интеграции в ЕС, и это то, к чему мы стремимся»,— сказала госпожа Санду порталу Geopolitique.

Президент подтвердила, что около 1 млн граждан Молдавии имеют паспорта Румынии, но отметила, что есть люди, которые «боятся воссоединения».

В Молдавии 32% граждан поддерживают объединение с Румынией, следует из февральского исследования Института маркетинга и социологических опросов (IMAS). В Румынии за это выступают 31% респондентов.

Как страны углубляют сотрудничество — в материале «Ъ» «Молдавия протянула Румынии язык дружбы».

Леонид Уварчев