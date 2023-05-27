На окраине Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае упал мотопараплан. Пилот погиб на месте. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России.

«Около 19 часов на окраине Комсомольска-на-Амуре мужчина совершал полет на мотопараплане, который собрал самостоятельно. В ходе полета он не справился с управлением, в результате чего столкнулся с землей»,— говорится в сообщении.

Доследственная проверка проводится по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, по неосторожности повлекшее смерть человека).

Анастасия Ларина