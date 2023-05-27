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Коммерсантъ FM
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Подоляк выдвинул ответные требования Украины для достижения мира

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал требования для достижения мира в ответ на условия России, выдвинутые заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным. Требования российской стороны, по мнению господина Подоляка, «подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского государства».

Михаил Подоляк

Михаил Подоляк

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Михаил Подоляк

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Михаил Подоляк перечислил в Twitter следующие требования:

  • вывод всех российских войск с территории Украины;
  • окончательное признание распада СССР и суверенитета постсоветских стран;
  • выдача «военных преступников» и «авторов войны»;
  • создание зоны демилитаризации на территории России;
  • сокращение наступательных вооружений;
  • проведение Международной конференции по организации контроля над ядерным арсеналом России;
  • юридическое оформление репараций, включая отказ от заблокированных в других странах российских активов в пользу Украины.

Сегодня, 27 мая, Михаил Галузин привел семь требований российской стороны к Украине для достижения мира. Первые два, необходимые для урегулирования конфликта,— прекращение боевых действий со стороны Украины и окончание поставок западного оружия. Остальные пять требований, по словам Галузина, необходимы для «достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира». Среди них: отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС и закрепление за русским языком статуса государственного. Последнее требование прежде Москва не озвучивала.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

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