Подоляк выдвинул ответные требования Украины для достижения мира

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал требования для достижения мира в ответ на условия России, выдвинутые заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным. Требования российской стороны, по мнению господина Подоляка, «подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского государства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Подоляк

Фото: Efrem Lukatsky / AP Михаил Подоляк

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Михаил Подоляк перечислил в Twitter следующие требования:

вывод всех российских войск с территории Украины;

окончательное признание распада СССР и суверенитета постсоветских стран;

выдача «военных преступников» и «авторов войны»;

создание зоны демилитаризации на территории России;

сокращение наступательных вооружений;

проведение Международной конференции по организации контроля над ядерным арсеналом России;

юридическое оформление репараций, включая отказ от заблокированных в других странах российских активов в пользу Украины.

Сегодня, 27 мая, Михаил Галузин привел семь требований российской стороны к Украине для достижения мира. Первые два, необходимые для урегулирования конфликта,— прекращение боевых действий со стороны Украины и окончание поставок западного оружия. Остальные пять требований, по словам Галузина, необходимы для «достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира». Среди них: отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС и закрепление за русским языком статуса государственного. Последнее требование прежде Москва не озвучивала.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян