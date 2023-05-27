Подоляк выдвинул ответные требования Украины для достижения мира

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал требования для достижения мира в ответ на условия России, выдвинутые заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным. Требования российской стороны, по мнению господина Подоляка, «подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского государства».
Михаил Подоляк
Фото: Efrem Lukatsky / AP
Михаил Подоляк перечислил в Twitter следующие требования:
- вывод всех российских войск с территории Украины;
- окончательное признание распада СССР и суверенитета постсоветских стран;
- выдача «военных преступников» и «авторов войны»;
- создание зоны демилитаризации на территории России;
- сокращение наступательных вооружений;
- проведение Международной конференции по организации контроля над ядерным арсеналом России;
- юридическое оформление репараций, включая отказ от заблокированных в других странах российских активов в пользу Украины.
Сегодня, 27 мая, Михаил Галузин привел семь требований российской стороны к Украине для достижения мира. Первые два, необходимые для урегулирования конфликта,— прекращение боевых действий со стороны Украины и окончание поставок западного оружия. Остальные пять требований, по словам Галузина, необходимы для «достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира». Среди них: отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС и закрепление за русским языком статуса государственного. Последнее требование прежде Москва не озвучивала.
О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».