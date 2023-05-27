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Коммерсантъ FM
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В МИД РФ назвали отказ Киева от стремления в ЕС и признание русского госязыком требованиями для мира

Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин перечислил требования Москвы к Киеву для урегулирования конфликта. Среди прочего он назвал признание русского языка государственным и отказ от стремления в НАТО и Евросоюз. Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что Москва не выступает против членства Украины в ЕС, требования по признаю русского языка государственным ранее не озвучивались.

Какие требования перечислил Михаил Галузин в интервью ТАСС:

  • прекращение боевых действий со стороны вооруженных сил Украины;
  • прекращение поставок западного вооружения;
  • возврат к нейтральному внеблоковому статусу Украины, отказ от вступления в НАТО и ЕС;
  • признание «новых территориальных реалий, сложившихся в результате реализации права народов на самоопределение»;
  • защита прав русскоязычных граждан и нацменьшинств;
  • закрепление за русским языком статуса государственного;
  • соблюдение основных прав человека, в том числе на свободу вероисповедания.

Первые два требования необходимы для «урегулирования», остальные — для «достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира».

Россия ранее не требовала от Украины отказа от членства в Евросоюзе и закрепления за русским языком статуса государственного. Президент РФ Владимир Путин в июне 2022 года говорил, что Москва не против вступления Украины в ЕС, потому что он «не является военной организацией, военно-политическим блоком, в отличие от НАТО».

В ходе переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года, как сообщала российская сторона, Киев был готов отказаться от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем, стать постоянно нейтральным государством. Также Украина хотела, чтобы Россия не препятствовала вступлению страны в ЕС. В мае переговоры были приостановлены. Владимир Путин говорил, что Украина отказалась от диалога как только российские войска отошли от Киева.

Леонид Уварчев

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