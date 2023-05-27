Опросы Area Aratrma и ORC показали победу Кылычдароглу с минимальным отрывом во втором туре президентских выборов в Турции

Из данных социологических опросов следует, что лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу может победить на выборах президента Турции с небольшим отрывом от действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Второй тур президентских выборов состоится 28 мая.

Согласно опросу центра Area Aratrma, опубликованному в Twitter, 44,7% респондентов готовы проголосовать за господина Кылычдароглу, в то время как за господина Эрдогана — 43,7%. 11,6% не определились с выбором.

В случае распределения голосов неопределившихся, как подсчитал центр, оппозиционного лидера поддержит 50,6% респондентов, а действующего президента — 49,4%.

В исследовании, которое проводилось 24–25 мая, участвовали 2026 человек в 26 из 81 турецкой провинции. Погрешность — 2,18%.

Похожие данные опроса привел центр ORC. Реджепа Тайипа Эрдогана поддержало 46,7% опрошенных, Кемаля Кылычдароглу — 48,1%, передает «РИА Новости». Еще 5,2% не определились с выбором. В случае распределения их голосов, по подсчетам ORC, господин Эрдоган получит поддержку 49,2% респондентов, господин Кылычдароглу — 50,8%.

Исследование проводилось 24–25 мая. Опрошено было 3950 человек в 28 из 81 провинции. Погрешность составила 2,4%.

Первый тур президентских выборов состоялся 14 мая. По итогу Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,5% голосов, а Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Еще 5,17% голосов получил лидер правой партии «Коалиция отца» Синан Оган. После объявления второго тура выборов он призвал своих сторонников голосовать за господина Эрдогана.

Из финального опроса Area Aratrma перед первым туром следовало, что за оппозиционного лидера проголосует 49,1%, за действующего президента — 46,1%. Результаты опроса ORC перед первым туром выглядели следующим образом: 51,7% респондентов поддержали господина Кылычдароглу, 44,2% — господина Эрдогана.

Подробнее о предстоящих выборах — в материале «Ъ» «Эрдоган примеряет венок победителя».

Лусине Баласян