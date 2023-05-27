Минфин США передвинул дату возможного дефолта с 1 на 5 июня

Минфин США уточнил дату возможного дефолта в случае, если Конгресс не поднимет потолок госдолга. Теперь министр Джанет Йеллен ожидает его не 1, а 5 июня.

«Основываясь на последних доступных данных, по нашей оценке, у министерства будет недостаточно ресурсов для исполнения обязательств правительства, если Конгресс не повысит лимит госдолга или не приостановит его действие до 5 июня»,— говорится в письме госпожи Йеллен лидерам Конгресса (цитата по AFP).

Министр обращалась в первую очередь к спикеру Палаты представителей Конгресса республиканцу Кевину Маккарти, с которым администрация Джо Байдена ведет переговоры о повышении госдолга. Госпожа Йеллен обратила внимание, что в первые два дня июня ее министерство выплатит больше $130 млрд. 5 июня ведомство должно перечислить около $92 млрд.

В последние дни администрация Джо Байден регулярно обсуждает с республиканцами повышение госдолга. Белый дом и Кевин Маккарти по итогам переговоров в понедельник заявляли, что им не удалось достичь договоренности, однако стороны были настроены оптимистично.

Подробнее — в материале «Ъ» «Стучат в потолок».

Леонид Уварчев