Иван Емельяненко победил в дебютном бою в MMA

Российский боец смешанных единоборств Иван Емельяненко победил Алексея Леденева в своем дебютном бою в MMA в Москве. Его брат Александр Емельяненко в ходе турнира победил блогера Евгения Ершова.

Бой между 35-летним Иваном Емельяненко и 38-летним Алексеем Леденевым проходил по правилам смешанных единоборств. Он завершился единогласным решением судей. Леденев — чемпион России по дзюдо 2007 года.

Поединок между 41-летним Александром Емельяненко и Евгением Ершовым завершился во втором туре болевым приемом. На счету Емельяненко 28 побед в MMA (20 нокаутом), 9 поражений и одна ничья.

На турнире в Москве россиянин Алексей Олейник проиграл Оли Томпсону из Великобритании в своем первом поединке после ухода из UFC. Бой завершился нокаутом в первом раунде. На счету 45-летнего Олейника 60 побед, 17 поражений в профессиональной карьере, один бой завершился вничью. У Томпсона 21 победа и 16 поражений.

Леонид Уварчев