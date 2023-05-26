Курс доллара. Прогноз на 29 мая–2 июня

На минувшей неделе волатильность на валютном рынке заметно сократилась. Всю неделю курс доллара торговался в узком коридоре 79,73–80,48 руб./$, а по ее итогам составил 80,06 руб./$. Это лишь на 6 коп. выше значений закрытия предшествующей недели. Поведение курса определялось как внешними, так и внутренними факторами, включающими подготовку компаний к очередному налоговому периоду.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|79.50-81.00
|Экспобанк
|79.00-81.00
|«БКС Мир инвестиций»
|78.00-81.00
|Банк Зенит
|80.00
|Консенсус-прогноз *
|79.94
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Внутренний валютный рынок находится в состоянии равновесия с пониженной торговой активностью
Рубль продолжает консолидацию вокруг уровня 80 руб./$. Российская валюта слабо реагирует на глобальное укрепление доллара на фоне рисков, связанных с потолком госдолга США и «ястребиной» риторикой представителей Федерального резерва. Внутренний валютный рынок находится в состоянии равновесия с пониженной торговой активностью. Пик налоговых платежей приходится на понедельник, однако присутствие экспортеров на рынке по-прежнему незаметно. Фактор налоговых выплат может поддержать рубль в начале недели, но далее перестанет влиять на обменные курсы, что будет способствовать продолжению консолидации в диапазоне 79,5–80,5 руб./$.
Важная внешняя интрига — это выборы президента Турции
Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 78–81. Ни рост цен на нефть, ни приближение к налоговому периоду не смогли значимо повлиять на позиции российской валюты. Следующая неделя покажет, в какую сторону из зоны консолидации направится валютная пара. Шансы на умеренное укрепление рубля превалируют. Во-первых, на днях должна завершиться история с повышением потолка госдолга США — вероятный благоприятный исход может поддержать все риск-активы. Вторая важная внешняя интрига — это выборы президента Турции. Эта страна является одним из основных торгово-экономических партнеров России. Второй тур выборов состоится в воскресенье, 28 мая. Победа действующего президента способна укрепить уверенность рубля.
Из важных событий выделяем заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+,
До конца следующей недели мы прогнозируем торги по паре доллар/рубль в диапазоне 79,0–81 руб./$ с тенденцией ослабления российской валюты. На неделе завершается период конвертации валютной выручки для уплаты налогов экспортерами, и, следовательно, рубль утратит поддержку данного фактора. Из важных событий до конца недели выделяем заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+, которое состоится в воскресенье. Новости об очередном сокращении добычи нефти окажут поддержку котировкам нефти, что, в свою очередь, принесет поддержку российской валюте. Негативный вариант предусматривает отсутствие договоренности по очередному сокращению добычи нефти и в результате негативное давление на валюты нефтедобывающих стран, в том числе и на рубль. Хотя на российскую валюту это будет оказывать влияние в меньшей степени.
Добавляет неопределенности на мировом рынке все еще не решенный вопрос с госдолгом США
В качестве поддержки российскому рублю могут выступить результаты последних месяцев по освоению новых рынков сбыта и перенаправлению логистических потоков. Несмотря на нестабильность индекса деловой активности, он находится на хорошем уровне и говорит об оптимизме в производственном секторе. В начале предстоящей недели рубль также будет опираться на кульминационные продажи валютной выручки в рамках налогового периода. Доллар показывает укрепление на фоне выхода относительно оптимистичных данных статистики по США после цикла активного повышения ставок Федеральным резервом. Нефтяные котировки тем временем на фоне укрепления американского доллара в конце рабочей недели демонстрируют снижение. Добавляет неопределенности на мировом рынке все еще не решенный вопрос с госдолгом США.