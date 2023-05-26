Курс доллара. Прогноз на 29 мая–2 июня

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Внутренний валютный рынок находится в состоянии равновесия с пониженной торговой активностью Рубль продолжает консолидацию вокруг уровня 80 руб./$. Российская валюта слабо реагирует на глобальное укрепление доллара на фоне рисков, связанных с потолком госдолга США и «ястребиной» риторикой представителей Федерального резерва. Внутренний валютный рынок находится в состоянии равновесия с пониженной торговой активностью. Пик налоговых платежей приходится на понедельник, однако присутствие экспортеров на рынке по-прежнему незаметно. Фактор налоговых выплат может поддержать рубль в начале недели, но далее перестанет влиять на обменные курсы, что будет способствовать продолжению консолидации в диапазоне 79,5–80,5 руб./$.

Денис Буйволов,

аналитик Важная внешняя интрига — это выборы президента Турции Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 78–81. Ни рост цен на нефть, ни приближение к налоговому периоду не смогли значимо повлиять на позиции российской валюты. Следующая неделя покажет, в какую сторону из зоны консолидации направится валютная пара. Шансы на умеренное укрепление рубля превалируют. Во-первых, на днях должна завершиться история с повышением потолка госдолга США — вероятный благоприятный исход может поддержать все риск-активы. Вторая важная внешняя интрига — это выборы президента Турции. Эта страна является одним из основных торгово-экономических партнеров России. Второй тур выборов состоится в воскресенье, 28 мая. Победа действующего президента способна укрепить уверенность рубля.

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Из важных событий выделяем заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+, До конца следующей недели мы прогнозируем торги по паре доллар/рубль в диапазоне 79,0–81 руб./$ с тенденцией ослабления российской валюты. На неделе завершается период конвертации валютной выручки для уплаты налогов экспортерами, и, следовательно, рубль утратит поддержку данного фактора. Из важных событий до конца недели выделяем заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+, которое состоится в воскресенье. Новости об очередном сокращении добычи нефти окажут поддержку котировкам нефти, что, в свою очередь, принесет поддержку российской валюте. Негативный вариант предусматривает отсутствие договоренности по очередному сокращению добычи нефти и в результате негативное давление на валюты нефтедобывающих стран, в том числе и на рубль. Хотя на российскую валюту это будет оказывать влияние в меньшей степени.