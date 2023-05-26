День с предпринимателем

Проблемы и запросы бизнеса к властям в День российского предпринимательства обсудили сразу на нескольких площадках. Встреча Владимира Путина с «Деловой Россией» свелась к решению практических вопросов, связанных с трудностями при поставках товаров государству, с освоением новых рынков, с недостатком стимулов к инвестиционной и инновационной деятельности в условиях неопределенности. На другой встрече — с «Опорой России» — дискуссия с участием представителей ЦБ и финансового блока правительства развернулась вокруг причин стагнации малого бизнеса и способов выхода из этой ситуации. Хотя власти на таких форумах обещают помогать бизнесу, пределы его участия в ближайшие годы будут ограничены возможностями бюджета. В такой ситуации неизбежна концентрация ресурсов на необходимых государству проектах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: сопредседатель общественной организации «Деловая Россия» Антон Данилов-Данильян, председатель организации «Деловая Россия» Алексей Репик, президент «Деловой России» Павел Титов, президент России Владимир Путин и член генерального совета, руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева

Фото: пресс-служба президента РФ Слева направо: сопредседатель общественной организации «Деловая Россия» Антон Данилов-Данильян, председатель организации «Деловая Россия» Алексей Репик, президент «Деловой России» Павел Титов, президент России Владимир Путин и член генерального совета, руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева

Фото: пресс-служба президента РФ

В День российского предпринимательства высшие чиновники встречались с бизнес-сообществом — центральной стала беседа членов «Деловой России» с Владимиром Путиным. Дискуссия показала, что вызванные санкциями проблемы бизнеса никуда не делись — речь, в частности, шла об отмене поставок из-за разрыва торговых связей с партнерами, о сложностях с логистикой и страхованием рисков. По мере решения этих проблем добавляются новые вызовы, связанные уже с освоением новых рынков. Это, например, отсутствие в таких странах дружественной инфраструктуры и неготовность работать с российскими товарами.

Эти неудобства предприниматели, не уставая говорить о благотворном воздействии санкций из-за новых открывшихся возможностей, просили компенсировать регуляторными и финансовыми мерами. Речь шла, например, о продлении моратория на штрафы за нарушения валютного контроля. Президент к этому был готов, с необходимостью продления моратория согласился, попросив правительство «на это соответствующим образом отреагировать». Привлеченная им к обсуждению председатель ЦБ Эльвира Набиуллина продление моратория поддержала. Кроме того, послабления затребованы бизнесом и для работы по госзаказу — например, правительство уже прорабатывает возможность замены поставленного товара в случае форс-мажора.

Главный же запрос средних предпринимателей (именно их прежде всего представляет «Деловая Россия») связан с увеличением финансовой поддержки: многим компаниям не хватает средств, и нужны дешевые субсидируемые кредиты, в том числе для импортозамещения и расширения экспорта. Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство провело инвентаризацию инструментов поддержки экспорта и добавило новые меры — осталось определиться с их финансированием с 2025 года (в действующем бюджете деньги на эти цели не предусмотрены).

Для стимулирования требуемой от бизнеса инвестактивности в который раз предлагалось реанимировать механизм инвестиционных налоговых вычетов (он позволяет компаниям уменьшать размер налога на прибыль в обмен на инвестиции, а выпавшие из-за этого доходы регионов частично компенсирует федеральный бюджет). Отметим, что недавно экономический блок правительства предложил вместо прямых дотаций регионов создать механизм долгосрочных бюджетных кредитов. Такой подход не устраивает Минфин: глава ведомства Антон Силуанов предупредил о рисках закредитованности субъектов.

«У нас уже долг региональный стал расти, пока еще не критически, но в целом ряде субъектов подбирается к 100% от собственных доходов. А это уже величина предельная по бюджетному законодательству»,— отметил он.

Глава Минэкономики Максим Решетников эти опасения не разделил и в качестве ответа сослался на потребности экономики в дополнительных инвестициях для достижения «технонезависимости» в размере до 2 трлн руб. в год. Судьбу инвествычетов в итоге было предложено решать на площадке правительства.

Другая также не вполне праздничная дискуссия развернулась на Совете регионов «Опоры России». С бизнесом поменьше говорили представители ЦБ, Минфина, ФНС, ФТС и парламента. Странным выглядело отсутствие в этом перечне ведомств Минэкономики, которое как раз и задает направление государственной политики в части развития МСП. Обсуждение инвестиционных механизмов довольно быстро переросло в спор о системных проблемах сектора: его участники признали, что, несмотря на рост числа субъектов МСП, их вклад в российский ВВП остается неизменным — на уровне 20%. Сектор в основном составляют микропредприятия, а немногочисленные средние компании редко вырастают настолько, чтобы его покинуть и стать крупными.

Глава «Опоры» Александр Калинин предложил поднять пороги по численности и обороту МСП — это позволит большему числу организаций претендовать на господдержку и адаптироваться к новым условиям.

В Минфине к таким новациям не готовы, там отмечают риски дробления бизнеса для ухода в более привлекательные налоговые режимы. При этом от обсуждения темы в ведомстве не отказываются — изменения возможны для отдельных видов деятельности, но, по словам Антона Силуанова, приехавшего и на эту встречу, необходимо понимать, что получит от таких изменений бюджет.

Отметим, что именно возможности пребывающего сейчас в дефиците бюджета могут стать ограничителем в выполнении запрашиваемых предпринимателями новых мер. В такой ситуации власти, по всей видимости, будут концентрировать ресурсы на необходимых государству проектах.

Диана Галиева