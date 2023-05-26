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Коммерсантъ FM
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ЦБ упростил правила работы финорганизаций с нерезидентами

Банк России упростил требования к работе финансовых организаций с иностранными клиентами — те смогут заключать договоры с банками-нерезидентами без легализации официальных документов, сообщила пресс-служба ЦБ. Указ регулятора зарегистрировал Минюст.

«Новация в первую очередь упрощает процедуру открытия банковских счетов иностранным клиентам, поскольку облегчает порядок идентификации таких клиентов и взаимодействие с ними»,— сообщила пресс-служба ЦБ.

Теперь легализацию документов юрлиц-нерезидентов и иностранных структур без образования юрлица будут требовать только в случаях, если возникнут сомнения в достоверности или точности представленных документов, либо при подозрении, что клиент намерен проводить операции по отмыванию незаконных доходов или финансированию терроризма.

О том, почему участники рынка предлагают ЦБ отказаться от многих текущих и будущих ограничений,— в материале «Ъ» «Финансисты без границ».

Григорий Лейба

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