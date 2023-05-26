Глава Тинькофф-банка предложил создать альтернативу платежной системе «Мир»

Председатель правления Тинькофф-банка Станислав Близнюк предложил разработать альтернативу российской платежной системе «Мир». По мнению господина Близнюка, конкуренция окажет плодотворное влияние на рынок платежей и приведет к появлению «новых решений» для международных платежей.

«Мне кажется, банки должны задуматься о создании второй платежной системы, собрать какую-то ассоциацию, попытаться предложить другой продукт технологический»,— указал банкир в ходе V съезда Ассоциации банков России (цитата — «РИА Новости»).

О том, какие варианты безналичных платежей сейчас рассматривают торговые партнеры России,— в материале «Ъ FM» «Системы взаимной выгоды».

Григорий Лейба