Бывшего губернатора Тамбовской области Олега Бетина наградили орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы бывшего губернатора Тамбовской области Олега Бетина. Господина Бетина отметили за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Сейчас экс-глава региона занимает должность директора центра экономических исследований рыбного хозяйства Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

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Господина Бетина поздравил нынешний глава Тамбовщины Максим Егоров, отметивший у своего предшественника на должности (спустя два неполных срока Александра Никитина) «мудрость политика, талант ученого и огромный опыт работы». «Тамбовская область гордится своими земляками, поддерживающими связь с малой родиной, проявляющими заботу о тамбовчанах. Всегда ждем»,— подчеркнул господин Егоров.

Олег Бетин правил Тамбовской областью 16 лет. Он в первые возглавил Тамбовскую область по указу президента 24 марта 1995 года, но 24 декабря того же года покинул пост, проиграв выборы. 31 декабря 1999 года, после победы на следующих выборах, он вновь вступил в должность и занимал ее бессменно до 25 мая 2015 года. В этот день он ушел в отставку и представил как своего преемника Александра Никитина.

С 2015 года пор господин Бетин продолжал карьеру в столице: он был заместителем главы Минстроя, старшим вице-президентом банка «Российский капитал», а затем занялся научной работой в НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

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Спустя два года он скончался Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Роман Старовойт, губернатор Курской области с 2018 года по настоящее время Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Олег Бетин, губернатор Тамбовской области с 1999 по 2015 годы. 2005 год Фото: Сергей Пенкин Олег Бетин вскоре после отставки в должности заместителя министра строительства и ЖКХ РФ. 2015 год Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Александр Никитинг, губернатор Тамбовской области с 2015 по 2021 годы. 2016 год Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Александр Никитин во время встречи с журналистами, 2021 год Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров был назначен врио губернатора Тамбовской области в начале октября 2021 года, Александр Никитин стал сенатором РФ Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Егор Строев, глава администрации, а затем губернатор Орловской области с 1993 по 2009 год с перерывом на руководство Советом федерации РФ. 2006 год Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов Александр Козлов, губернатор Орловской области с 2009 по 2014 годы. 2010 год Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Вадим Потомский, губернатор Орловской области в 2014-2017 годах. 2014 год Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Андрей Клычков, губернатор Орловской области с 2017 года по настоящее время Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Следующая фотография 1 / 23 Владимир Кулаков, губернатор Воронежской области в 2000-2009 годах. 2005 год Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов / купить фото Третий губернатор Воронежской области Владимир Кулаков (слева) и будущий четвертый губернатор, на тот момент министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. 2003 год Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов / купить фото Алексей Гордеев (в центре), губернатор Воронежской области с 2009 по 2017 годы. 2009 год, визит в Воронеж на тот момент премьер-министра РФ Владимира Путина Фото: Управление пресс-службы Воронежкой области Александр Гусев, губернатор Воронежской области с 2017 года по настоящее время. 2018 год Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Евгений Савченко, бессменный губернатор Белгороской области с 1993 по 2020 годы. 2005 год Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов Евгений Савченко вскоре после досрочной отставки в статусе сенатора от региона. 2020 год Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Денис Буцаев (слева) пробыл врио губернатора Белгородской области пару месяцев осенью 2020 года Фото: пресс-служба Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области с 2020 года по настоящее время Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Олег Королев, губернатор Липецкой области с 1998 по 2018 годы. 2006 год Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов / купить фото Олег Королев незадолго перед получением статуса сенатора РФ представляет своего преемника Игоря Артамонова. 2018 год Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Игорь Артамонов, губернатор Липецкой области с 2018 года по настоящее время Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Александр Михайлов, губернатор Курской области с 2000 по 2018 годы. 2008 год Фото: Ъ Александр Михайлов незадолго до своей отставки осенью 2018 года. Спустя два года он скончался Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Роман Старовойт, губернатор Курской области с 2018 года по настоящее время Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Олег Бетин, губернатор Тамбовской области с 1999 по 2015 годы. 2005 год Фото: Сергей Пенкин Олег Бетин вскоре после отставки в должности заместителя министра строительства и ЖКХ РФ. 2015 год Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Александр Никитинг, губернатор Тамбовской области с 2015 по 2021 годы. 2016 год Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Александр Никитин во время встречи с журналистами, 2021 год Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров был назначен врио губернатора Тамбовской области в начале октября 2021 года, Александр Никитин стал сенатором РФ Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Егор Строев, глава администрации, а затем губернатор Орловской области с 1993 по 2009 год с перерывом на руководство Советом федерации РФ. 2006 год Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов Александр Козлов, губернатор Орловской области с 2009 по 2014 годы. 2010 год Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Вадим Потомский, губернатор Орловской области в 2014-2017 годах. 2014 год Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Андрей Клычков, губернатор Орловской области с 2017 года по настоящее время Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Смотреть

Сергей Калашников

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