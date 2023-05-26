Бывшего губернатора Тамбовской области Олега Бетина наградили орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы бывшего губернатора Тамбовской области Олега Бетина. Господина Бетина отметили за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Сейчас экс-глава региона занимает должность директора центра экономических исследований рыбного хозяйства Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Господина Бетина поздравил нынешний глава Тамбовщины Максим Егоров, отметивший у своего предшественника на должности (спустя два неполных срока Александра Никитина) «мудрость политика, талант ученого и огромный опыт работы». «Тамбовская область гордится своими земляками, поддерживающими связь с малой родиной, проявляющими заботу о тамбовчанах. Всегда ждем»,— подчеркнул господин Егоров.
Олег Бетин правил Тамбовской областью 16 лет. Он в первые возглавил Тамбовскую область по указу президента 24 марта 1995 года, но 24 декабря того же года покинул пост, проиграв выборы. 31 декабря 1999 года, после победы на следующих выборах, он вновь вступил в должность и занимал ее бессменно до 25 мая 2015 года. В этот день он ушел в отставку и представил как своего преемника Александра Никитина.
С 2015 года пор господин Бетин продолжал карьеру в столице: он был заместителем главы Минстроя, старшим вице-президентом банка «Российский капитал», а затем занялся научной работой в НИИ рыбного хозяйства и океанографии.