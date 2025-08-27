Государственные мужи

С 25 августа в Тамбовской области отмечают 75-летие со дня рождения экс-губернатора Олега Бетина, умершего в 2023 году. Он был одним из глав-долгожителей и руководил регионом с 1999 по 2015 годы. В честь него открыли выставку в Тамбове, установили памятную табличку в Котовске. Обсуждается название именем Бетина одной из улиц в новых микрорайонах Тамбова, либо парка, сквера, зеленой зоны. Все главы, которые руководили и продолжают управлять шестью областями Центральной России в ХХI веке,— в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Олег Бетин, губернатор Тамбовской области в 1995-м, 1999–2015 годах. 2005 год Фото: Сергей Пенкин 2015 год. Олег Бетин в должности заместителя миинистра строительства и ЖКХ РФ (в центре) с врио губернатора Тамбовской области Александром Никитиным (справа) Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Александр Никитин, губернатор Тамбовской области в 2015-2021 годах. Во время встречи с журналистами в 2021 году Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров был назначен врио губернатора Тамбовской области в начале октября 2021 года, а Александр Никитин стал сенатором РФ. Господин Егоров выиграл выборы и пробыл в должности до 2024 года Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Врио губернатора Тамбовской области с ноября 2024 года Евгений Первышов (справа) и бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров (в центре). Господин Егоров в июле 2025 года стал фигурантом уголовного дела о коррупции Фото: Коммерсантъ / Павел Васильев Александр Михайлов, губернатор Курской области с 2000 по 2018 годы. 2008 год Фото: Ъ Губернатор Курской области с 2018 по 2024 год Роман Старовойт. Мог стать фигурантом уголовного дела о коррупции при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной, но совершил самоубийство 7 июля 2025 года. Ему было 53 года Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Алексей Смирнов руководил Курской областью меньше года: 15 мая 2024-го получил должность врио, 10 сентября после выборов избавился от приставки, однако уже в декабре заявил о переходе на новое место службы. В 2025 году стал фигурантом уголовного дела о коррупции при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото В декабре 2024 года должность врио губернатора Курской области получил Александр Хинштейн. Он стал одним из кандидатов на выборы главы региона, которые должны пройти в сентябре 2025 года Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Владимир Кулаков, губернатор Воронежской области в 2000-2009 годах. 2005 год Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов / купить фото Третий губернатор Воронежской области Владимир Кулаков (слева) и будущий четвертый губернатор, на тот момент министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. 2003 год Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов / купить фото Алексей Гордеев (в центре), губернатор Воронежской области с 2009 по 2017 годы. 2009 год, визит в Воронеж на тот момент премьер-министра РФ Владимира Путина Фото: Управление пресс-службы Воронежкой области Александр Гусев, губернатор Воронежской области с 2017 года по настоящее время. 2018 год Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Евгений Савченко, бессменный губернатор Белгороской области с 1993 по 2020 годы. 2005 год Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов Денис Буцаев (слева) пробыл врио губернатора Белгородской области пару месяцев осенью 2020 года Фото: пресс-служба Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области с 2020 года по настоящее время Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Олег Королев, губернатор Липецкой области с 1998 по 2018 годы. 2006 год Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов / купить фото Олег Королев незадолго перед получением статуса сенатора РФ представляет своего преемника Игоря Артамонова. 2018 год Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Игорь Артамонов, губернатор Липецкой области с 2018 года по настоящее время Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Егор Строев, глава администрации, а затем губернатор Орловской области с 1993 по 2009 год с перерывом на руководство Советом федерации РФ. 2006 год Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов Александр Козлов, губернатор Орловской области с 2009 по 2014 годы. 2010 год Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Вадим Потомский, губернатор Орловской области в 2014-2017 годах. 2014 год Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Андрей Клычков, губернатор Орловской области с 2017 года по настоящее время Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев 