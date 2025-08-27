Государственные мужи
Руководители регионов Черноземья в XXI веке
С 25 августа в Тамбовской области отмечают 75-летие со дня рождения экс-губернатора Олега Бетина, умершего в 2023 году. Он был одним из глав-долгожителей и руководил регионом с 1999 по 2015 годы. В честь него открыли выставку в Тамбове, установили памятную табличку в Котовске. Обсуждается название именем Бетина одной из улиц в новых микрорайонах Тамбова, либо парка, сквера, зеленой зоны. Все главы, которые руководили и продолжают управлять шестью областями Центральной России в ХХI веке,— в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
1 / 23