На время ПМЭФ назначены дополнительные «Сапсаны» между Петербургом и Москвой

В дни проведения Петербургского международного экономического форума между Москвой и Санкт-Петербургом назначены дополнительные поезда «Сапсан». Как сообщили в ОАО «РЖД», они будут курсировать c 13 по 18 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В частности, из столицы дополнительные «Сапсаны» будут отправляться 13, 15 и 16 июня в 15:40 с прибытием на Московский вокзал в 19:25, 17 и 18 июня — в 21:00 с прибытием в Петербург в 00:48.

В обратном направлении поезд № 763 будет отбывать из Петербурга в 11:00 с прибытием в Москву в 14:43, а поезд № 767 — 17, 18 июня в 13:00 с прибытием на Ленинградский вокзал Москвы в 17:00.

Напомним, что ПМЭФ-2023 пройдет в Петербурге с 14 по 17 июня.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Петербургском международном экономическом форуме намерен очно выступить президент РФ Владимир Путин.

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