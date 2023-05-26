Смольный готов потратить 9,2 млрд рублей на проектирование и постройку Цимбалинского путепровода

Смольный готов потратить 9,2 млрд руб. для проектирования и строительства Цимбалинского автомобильного путепровода через улицы Белы Куна и Цимбалина. Это следует из данных, опубликованных 26 мая на сайте Ростендера.

Тендер планируют объявить до конца текущего года. Он предполагает реконструкцию старого путепровода. На его месте возведут новый проезд, проездные пути, велодорожку и тротуар для пешеходов. Общая протяженность путепровода составит 2,2 км.

Цимбалинский путепровод был построен в 1910 над путями железнодорожной станции Фарфоровская. Градозащитники высказывались против сноса старой переправы и поднимали вопрос о присвоении объекту статуса культурного наследия.

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