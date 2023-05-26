Минфин поддержал размещение на бирже выкупаемых акций иностранных компаний

Минфин поддержал предложение Банка России ввести обязательство по размещению на бирже части акций компаний, выкупаемых у покидающих Россию нерезидентов. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах V съезда Ассоциации банков России.

«Это совместная позиция, мы это тоже поддерживаем. Предполагается, что будет просто каждое решение подкомиссии при рассмотрении подобного рода вопросов сопровождаться таким условием»,— сообщил господин Моисеев (цитата по «Интерфаксу»).

Сейчас российские власти, разрешая сделки «на выход», уже предъявляют ряд требований, в том числе отложенного характера. Например, поддержание численности сотрудников, уровня инвестиций, производства и так далее. Теперь ЦБ планирует предложить покупателям российских активов ушедших иностранных компаний размещать на рынке акций от 10% до 20% купленного пакета.

Об убытках ушедших из России иностранных компаний читайте в публикации «Ъ» «Одежку проводили по убыткам».

Мария Федотова