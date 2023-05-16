ЦБ предложит покупателям активов ушедших иностранных компаний размещать на рынке акций до 20% пакета

Банк России планирует предложить покупателям российских активов ушедших иностранных компаний размещать на рынке акций от 10% до 20% от купленного пакета, сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина.

«Мне ближе цифра 10–20%»,— указал господин Чистюхин в ответ на соответствующий вопрос журналиста на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».

Он также добавил, что текущее предложение на рынке акций существенно ограничено, потому спрос на акции, которые могут разместить новые владельцы пакетов иностранных фирм, у инвесторов будет.

В рамках той же конференции за обязательное размещение части акций ушедших иностранных компаний при выкупе их у нерезидентов выступила глава регулятора Эльвира Набиуллина. «Мы считаем, что при такой покупке должно быть обязательство часть акций вывести на рынок»,— сказала госпожа Набиуллина.

Об убытках ушедших из России иностранных компаний — в материале «Ъ» «Одежку проводили по убыткам».

Григорий Лейба