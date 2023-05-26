Юсуп Умавов утвержден в должности мэра Махачкалы

Депутаты городского собрания столицы Дагестана большинством голосов избрали новым мэром Махачкалы Юсупа Умавова, занимавшего эту должность в качестве временно исполняющего обязанности главы города с 11 мая.

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост мэра предложила депутатам на выбор три кандидатуры. Помимо господина Умавова в эту тройку вошли руководитель юридической фирмы «Магомедов и партнеры», общественник Арсен Магомедов и финансовый директор Кизлярского электроаппаратного завода Имам Рамазанов.

После того как двое кандидатов выступили со своей программой и ответили на вопросы депутатов (Имам Рамазанов не смог присутствовать на сессии по семейным обстоятельствам), состоялось открытое голосование. Юсуп Умавов получил 38 голосов, Арсен Магомедов — два, один депутат проголосовал за Имама Рамазанова.

Юсупу Умавову 61 год. Он кандидат экономических наук. В 2008–2013 годах занимал должность руководителя агентства лесного хозяйства министерства строительства и ЖКХ Дагестана, был советником президента республики. После этого до 2018 года возглавлял министерство, курировавшее в разные годы сферу торговли, инвестиций, предпринимательства и промышленности. Был избран депутатом Народного собрания Дагестана седьмого созыва.

Юлия Рыбина, Махачкала