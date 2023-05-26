Путин: будущее есть у всех, только оно разное

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что Россию ждет хорошее будущее. С прогнозом глава государства выступил на встрече с членами общественной организации «Деловая Россия».

«На самом деле будущее есть у всех. Только оно разное — вот это ключевой вопрос. Уверен, у России будущее хорошее. Во-первых, потому, что мы знаем, чего мы хотим, и знаем, какими средствами добиваемся наших целей. Во-вторых, у нас огромные ресурсы, прежде всего людские, человеческие ресурсы»,— указал президент.

Глава государства подчеркнул, что в России, несмотря на отраслевые дискуссии, создана устойчивая система образования, а у россиян еще с советских времен сформирована тяга к знаниям.

Прогнозы экономистов и политологов на тему будущего России — в публикации «Ъ» «От "СССР 2.0" до "Нации Z"».

Григорий Лейба