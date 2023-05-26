Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин: будущее есть у всех, только оно разное

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что Россию ждет хорошее будущее. С прогнозом глава государства выступил на встрече с членами общественной организации «Деловая Россия».

«На самом деле будущее есть у всех. Только оно разное — вот это ключевой вопрос. Уверен, у России будущее хорошее. Во-первых, потому, что мы знаем, чего мы хотим, и знаем, какими средствами добиваемся наших целей. Во-вторых, у нас огромные ресурсы, прежде всего людские, человеческие ресурсы»,— указал президент.

Глава государства подчеркнул, что в России, несмотря на отраслевые дискуссии, создана устойчивая система образования, а у россиян еще с советских времен сформирована тяга к знаниям.

Прогнозы экономистов и политологов на тему будущего России — в публикации «Ъ» «От "СССР 2.0" до "Нации Z"».

Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...